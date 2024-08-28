سياسة
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فيضانات اليمن.. مصرع 33 شخصاً وتدمير عشرات المنازل والمحال التجارية
تسببت فيضانات عارمة ناجمة عن أمطار غزيرة في غرب اليمن ليل الثلاثاء-الأربعاء، في تدمير عشرات المنازل والمحلات التجارية ومصرع 33 شخصاً، بحسب ما ذكرت مصادر محلية اليوم.
فيضانات اليمن.. مصرع 33 شخصاً وتدمير عشرات المنازل والمحال التجارية
فقدان 24 شخصاً إثر فيضانات عارمة في غرب اليمن / صورة: Reuters
28 أغسطس 2024

وأفاد الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة المحويت، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، علي الزيكم، الأربعاء، مصرع 33 شخصا وتدمير 28 منزلا خلال الساعات الماضية جراء السيول بمحافظة المحويت شمال اليمن.

وقال الزيكم إن "الأمطار والسيول التي تدفقت على مديرية ملحان بمحافظة المحويت خلال الساعات الماضية أدت إلى تدمير 28 منزلا ووفاة 33 مواطنا تم العثور على جثثهم حتى اللحظة"، وفق وكالة "سبأ" للأنباء بنسختها الحوثية.

وأعلنت شرطة محافظة المحويت في وقت سابق اليوم، عن "24 مفقوداً من الأهالي نتيجة تدفق السيول والانهيارات (الأرضية) في مديرية ملحان غرب المحافظة"، وفق ما نقلت وسائل إعلام تابعة لها.

وأشارت إلى "تهدم سبعة منازل وفقدان ساكنيها وأربعة محلات تجارية بمديرية ملحان والبحث جارٍ عن المفقودين". ولم تعلن السلطات حتى الآن عن سقوط قتلى، لكن صوراً متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت جثثاً ملفوفة ببطانيات إثر الفيضانات.

وصدرت تحذيرات لسكان المحافظات الواقعة في غرب اليمن ووسطه من استمرار هطول أمطار غزيرة في الأسابيع المقبلة.

ومنذ أواخر يوليو/تموز الماضي، ازداد معدل هطول الأمطار في مدن يمنية، مما أدى إلى مصرع عشرات الأشخاص، وتضرر نحو ربع مليون آخرين، خصوصاً مَن يعيشون في مخيمات النزوح، وفق الأمم المتحدة، التي حذرت من أن الطقس السيئ سيستمر حتى سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي ظل تهدئة من حرب أهلية بدأت قبل نحو 10 سنوات، يعاني اليمن ضعفاً شديداً في البنية التحتية، يؤدي عادة إلى تفاقم الأضرار والخسائر الناجمة عن السيول والطقس السيئ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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