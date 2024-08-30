ونشر كاتس عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الجمعة، فيديو لتصريحات مشعل، وكتب معلقاً: "زعيم حماس في الخارج خالد مشعل هدد أمس في خطاب مسجل في إسطنبول بأن حماس ستعود إلى العمليات الانتحارية".

ويوم الأربعاء، أشاد مشعل في مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة القدس الدولية، بـ"العمليات الاستشهادية" التي بدأت تظهر مجدداً في الضفة الغربية المحتلة، ودعا إلى تصعيد الصراع مع إسرائيل والانخراط في المقاومة على جميع الجبهات.

وأضاف كاتس: "يجب على إسرائيل أن تتأكد من أن رغبة مشعل وأصدقائه في الموت ستتحقق قريباً"، في تلميح إلى التخطيط لاغتياله. وأشار إلى أن هذه المرة ستكون مختلفة وستحدث "من دون قليل من التعديلات".

يذكر أنه في يوليو/تموز الماضي، أعلنت حركة حماس أن إسرائيل اغتالت رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في أثناء وجوده بالعاصمة الإيرانية طهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وتزامنت دعوة خالد مشعل مع إطلاق جيش الاحتلال، الأربعاء، عملية عسكرية بمدن الضفة الغربية المحتلة هي الأكبر منذ عام 2002، أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينياً وإصابة عشرات آخرين.

وتزامناً مع حربه على غزة، صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، فقتل 670 فلسطينياً بينهم 150 طفلاً، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.

وتشنّ إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على غزة، أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.