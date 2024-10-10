وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن "ميلتون" وصل إلى ساحل فلوريدا الغربي، أمس الأربعاء، قرابة الساعة 8:30 (00:30 ت.غ) كإعصار من الفئة الثالثة، وكان مصحوباً برياح بلغت سرعتها القصوى 195 كيلومتراً في الساعة، بالقرب من سيستاكي.

وبحلول الساعة 11 مساء، انخفضت سرعة الرياح إلى 165 كيلومتراً في الساعة، ما حول ميلتون إلى إعصار من الفئة الثانية رغم أنه لا يزال يعتبر خطيراً جداً. وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، من أنه يُنتظر أن يكون ميلتون "من أكثر الأعاصير تدميراً منذ قرن في فلوريدا".

وقال مركز الأعاصير، إن حالة طوارئ بسبب الفيضانات لا تزال سارية في منطقة خليج تامبا، التي تشمل مدن تامبا وسانت بطرسبرغ وكلير واتر.

من جهته، أفاد حاكم تامبا رون دي سانتس بأن الإعصار ألحق أضراراً بالعديد من المناطق ودمر نحو 125 منزلاً معظمها متنقلة.

كما حرم ما لا يقل عن 1.8 مليون منزل من التيار الكهربائي، وفق ما ذكر الموقع المتخصص "باور أوتيتدج". بينما توقفت حركة الملاحة أيضاً في مطاري تامبا وساراسوتا.

ونقلت قناة NBC عن قائد شرطة منطقة سانت لوسي كيث بيرسون قوله، إن نحو 100 منزل دمرت في المنطقة التي ضربها نحو 17 إعصاراً أثارها "ميلتون"، كما لقي شخصان على الأقل حتفهما جراء الإعصار في فورت بيرس على الساحل الشرقي لفلوريدا.

وتوقع مركز الأعاصير أن يعبر "ميلتون" شبه جزيرة فلوريدا خلال الليل، ويخرج إلى المحيط الأطلسي، وهو لا يزال بقوته كإعصار، اليوم الخميس.

ومنذ الثلاثاء، بدأ مسؤولو ولاية فلوريدا في إصدار أوامر إخلاء متتالية لتقليل الخسائر المحتملة في الأرواح والممتلكات جراء الإعصار إلى الحد الأدنى.

وأفاد حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الأربعاء، بنشر 5 آلاف من أفراد الحرس الوطني مع وجود 3 آلاف آخرين على أهبة الاستعداد للتعامل مع عواقب العاصفة.

ولا تزال جهود الإغاثة جارية في معظم أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة في أعقاب الإعصار هيلين، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص في 6 ولايات وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.

ويؤكد خبراء أن الأعاصير باتت تتشكل في أماكن أقرب إلى السواحل، وتشتد قوتها بشكل أسرع، وتستمر لفترة أطول فوق اليابسة بسبب التغيّر المناخي.