سياسة
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ضربات روسية على شبكة الطاقة الأوكرانية.. وكييف: أسقطنا 144 صاروخاً ومسيّرة
قال أليكسي سميرنوف، حاكم منطقة كورسك الروسية على تطبيق تليغرام، اليوم الأحد، إن شخصاً قُتل في ضربة أوكرانية بطائرة مسيّرة على المنطقة، فيما تعرضت شبكة الطاقة الأوكرانية لهجوم روسي، وفق ما أعلنته السلطات الوطنية، أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 20.
ضربات روسية على شبكة الطاقة الأوكرانية.. وكييف: أسقطنا 144 صاروخاً ومسيّرة
تضرر منطقة سكنية جراء ضربة صاروخية روسية على أوديسا جنوبي أوكرانيا / Others
17 نوفمبر 2024

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "هجوماً ضخماً استهدف كل مناطق أوكرانيا" و"بنيتنا التحتية للطاقة"، وأفاد بأنه جرى إطلاق 120 صاروخاً و90 طائرة مسيّرة.

وقال الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إغنات "كانت ليلة جهنمية" مضيفاً أن الدفاعات المضادة للطائرات أسقطت 144 من الصواريخ والمسيّرات.

وقال وزير الخارجية أندري سيبيغا، الأحد، إن بلاده تتعرض "لأحد أوسع الهجمات الجوية" الروسية".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ضربت "كل" أهدافها في هجوم واسع النطاق على "البنى التحتية الأساسية للطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني".

وأعلنت شركة "ديتيك" الأوكرانية المشغلة لقطاع الطاقة أن بعض محطاتها للطاقة الحرارية تعرضت "لأضرار جسيمة"، من دون وقوع إصابات بين موظّفيها.

وأعلنت "ديتيك" الأحد "انقطاعاً طارئاً في التيار" الكهربائي في مناطق كييف ودونيتسك دنيبروبتروفسك قبل الإعلان لاحقاً عن عودة الطاقة.

وأشاد زيلينسكي الأحد بإسقاط طيارين يقودون مقاتلات من طراز إف-16 عشرة من الأهداف التي أطلقت باتجاه أوكرانيا. وتسلّمت كييف هذه المعدات العسكرية هذا الصيف بعد أكثر من عامين من الانتظار.

وفي المجموع، خلّفت الهجمات الروسية على أوكرانيا ليل السبت وصباح الأحد 9 قتلى ونحو 20 جريحاً، وفقاً للسلطات المحلية.

ووصلت صواريخ ومسيّرات روسية إلى ترانسكارباثيا، وهي منطقة نادراً ما تُستهدف في أقصى غرب البلاد، بعيداً عن الجبهة وعلى الحدود مع بولندا والمجر خصوصاً.

ونتيجة لذلك، أعلن الجيش البولندي الأحد أنه أمر بإقلاع طائرات مطاردة وحشد "كل قواته وقدراته المتاحة" لحماية البلاد.

وعلى الجانب الروسي، قُتلت الصحفية المحلية يوليا كوزنتسوفا في هجوم مسيّرة أوكرانية في منطقة كورسك، حسب الحاكم المحلي أليكسي سميرنوف.

وتعرّضت هذه المنطقة لهجوم مطلع أغسطس/آب الماضي من القوات الأوكرانية التي ما زالت تسيطر على جزء صغير منها.

كذلك، قُتل مدني بمسيّرة أوكرانية في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، حسب حاكمها فياتشيسلاف غلادكوف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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