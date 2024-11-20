سياسة
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"سانا": مقتل 36 شخصاً بقصف إسرائيلي على مساكن في تدمر وسط سوريا
قتل 36 شخصاً وأصيب أكثر من 50 جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف مباني سكنية بمدينة تدمر وسط سوريا، اليوم الأربعاء، حسب ما أفادت به وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، فيما أقر جيش الاحتلال بالهجوم زاعماً استهداف مقار لحزب الله اللبناني.
"سانا": مقتل 36 شخصاً بقصف إسرائيلي على مساكن في تدمر وسط سوريا
"سانا": مقتل 36 شخصاً بقصف إسرائيلي على مساكن في تدمر وسط سوريا / صورة: Reuters
20 نوفمبر 2024

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري سوري (لم تكشف هويته) إن "العدو الإسرائيلي شن بعد ظهر اليوم عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف (جنوب شرق سوريا) مستهدفا أبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية".

وأضاف المصدر: "أدى العدوان إلى ارتقاء 36 شهيداً، وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح". وأشار إلى أن "العدوان ألحق كذلك أضراراً مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة".

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه "شن هجوماً واسع النطاق" في منطقة تدمر بسوريا، مدعياً أن الهجوم "استهدف مقار عمليات ومراكز لوجستية ومركز استخبارات كانت تستخدمها قوات حزب الله في المنطقة".

ومنذ 2011، تشن إسرائيل من حين إلى آخر غارات على سوريا تقول إنها تستهدف مصالح تابعة لـ"حزب الله" وإيران ونقاطا عسكرية للنظام السوري.

وتصاعدت الغارات الإسرائيلية على سوريا تزامناً مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووسعتها إلى لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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