سياسة
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قوات الدعم السريع تقر بخسارتها مناطق في الخرطوم لصالح الجيش
أقر قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الجمعة، بخسارة قواته مناطق لصالح الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم.
قوات الدعم السريع تقر بخسارتها مناطق في الخرطوم لصالح الجيش
جنود الجيش السوداني يحتفلون بتحرير مصفاة لتكرير النفط في شمال بحري 25 يناير 2025 / صورة: Reuters
31 يناير 2025

ودعا حميدتي قواته في فيديو مسجل، إلى عدم الالتفات إلى المواقع التي استعادها الجيش وسيطر عليها مؤخراً.

وقال: "إلى كل القوات في كل المحاور، يجب عدم التفكير في ما أخذه الجيش منّا في القيادة (وسط الخرطوم) وسلاح الإشارة (بمدينة بحري) وبلدة الجيلي (شمال الخرطوم) ومدينة ود مدني (عاصمة ولاية الجزيرة)".

ودعا حميدتي قواته إلى عدم النظر إلى ما خسروه أمام الجيش بل التركيز على ماذا يريدون السيطرة عليه، وأضاف أنه قواته قادرة على طرد الجيش من الخرطوم مرة أخرى كما فعلت من قبل، على حد قوله.

تأتي تصريحات حميدتي عقب انتصارات حققها الجيش خلال الأيام الماضية بفك الحصار عن قيادة الجيش وسلاح الإشارة، واستعادة السيطرة على معظم مدينة بحري شمالي الخرطوم ومدينة أم روابة بولاية شمال كردفان.

ويخوض الجيش و"الدعم السريع"، منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدَّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنِّب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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