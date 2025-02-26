سياسة
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إسطنبول تستضيف اجتماعاً روسياً-أمريكياً.. وتركيا تؤكد دعمها جهود السلام
كشفت مصادر بوزارة الخارجية التركية، الأربعاء، أن إسطنبول ستستضيف غداً الخميس، اجتماعات تقنية بين وفدين من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
إسطنبول تستضيف اجتماعاً روسياً-أمريكياً.. وتركيا تؤكد دعمها جهود السلام
وزارة الخارجية التركية / صورة: TRT عربي
26 فبراير 2025

وأوضحت المصادر أن إسطنبول ستستضيف الاجتماع غداً الخميس الموافق 27 فبراير/شباط الجاري، وأكدت استعداد أنقرة لتقديم كل أشكال الدعم لجهود السلام بما في ذلك استضافة المحادثات في تركيا.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عقد اجتماع بين وفدين روسي وأمريكي في مدينة إسطنبول، الخميس.

وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة القطرية الدوحة التي يزورها، أن اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي سيبحث استئناف عمل سفارتي البلدين.

وأضاف أن الدبلوماسيين الروس والأمريكيين سيعملون على معالجة المشكلات التي تراكمت في عهد الإدارة السابقة بواشنطن.

وفي 12 فبراير/شباط الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توصله إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لبدء مفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي هذا الإطار، استضافت العاصمة السعودية الرياض، الأسبوع الماضي، محادثات روسية-أمريكية تناولت العلاقات بين البلدين وسبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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