وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال زيلينسكي إنه هنأ الولايات المتحدة بمناسبة يوم الاستقلال الذي يوافق 4 يوليو/تموز، وأعرب عن شكره لدعمها المستمر لأوكرانيا.

وأضاف: "حققنا الكثير مع الولايات المتحدة، ونحن نؤيد جميع الجهود الرامية إلى وقف الجرائم وإرساء سلام عادل ودائم ومشرّف"، مشدداً على ضرورة التوصل إلى "اتفاق معقول من أجل السلام".

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه أطلع ترمب على مستجدات الوضع الميداني في بلاده، والغارات الجوية الروسية المتواصلة، مشيراً إلى أنهما ناقشا "خيارات الدفاع الجوي واتفقا على التعاون من أجل تعزيز حماية المجال الجوي الأوكراني".

كما لفت إلى أنه طرح مع ترمب سبل زيادة قدرات الصناعة الدفاعية، مؤكداً استعداد بلاده لتنفيذ مشاريع إنتاج مشترك مع الولايات المتحدة في هذا المجال.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه كييف "تدخلاً" في شؤونها.