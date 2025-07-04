جاء ذلك في مؤتمر صحفي، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عقده في العاصمة الروسية موسكو، التي وصل إليها في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة.

ودعا الوزير السعودي إلى "وقف فوري دائم ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، مقدمةً لإقامة الدولة الفلسطينية"، وأكد أن الأولوية حالياً يجب أن تكون لوقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء "المعاناة الفظيعة" في القطاع.

كما أشاد بن فرحان في كلمته بـ”موقف روسيا المبدئي تجاه القضية الفلسطينية"، وأضاف: "نعوّل على استمرار الدور الروسي في ملفَّي القضية الفلسطينية وبرنامج إيران النووي".

كما جدد الوزير السعودي دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، مشدداً على أن السلام هو "الخيار الاستراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وعلى صعيد الملفّ النووي الإيراني، شدّد بن فرحان على أن المملكة ترفض الحلول العسكرية، وتدفع باتجاه التفاوض والحلول السلمية، قائلاً: "استخدام القوة لحل الخلافات السياسية أمر مرفوض".

وختم الوزير بتأكيده أن لغة الحوار والدبلوماسية يجب أن تسود في الشرق الأوسط وفي مختلف مناطق العالم، داعياً المجتمع الدولي إلى تغليب الحلول السياسية على المواجهات.