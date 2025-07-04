سياسة
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السعودية: الدبلوماسية هي الحل للتعامل مع إيران.. ونعمل على إطلاق مؤتمر "إقامة دولة فلسطينية"
أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الجمعة، أن بلاده تتشاور مع فرنسا لتحديد موعد مناسب لإطلاق المؤتمر المعني بـ"إقامة الدولة الفلسطينية"، كما أكد ضرورة العودة إلى مسار الدبلوماسية في ما يتعلق ببرنامج إيران النووي.
السعودية: الدبلوماسية هي الحل للتعامل مع إيران.. ونعمل على إطلاق مؤتمر "إقامة دولة فلسطينية"
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب لقائهما في موسكو، روسيا. / Reuters
4 يوليو 2025

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عقده في العاصمة الروسية موسكو، التي وصل إليها في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة.

ودعا الوزير السعودي إلى "وقف فوري دائم ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، مقدمةً لإقامة الدولة الفلسطينية"، وأكد أن الأولوية حالياً يجب أن تكون لوقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء "المعاناة الفظيعة" في القطاع.

كما أشاد بن فرحان في كلمته بـ”موقف روسيا المبدئي تجاه القضية الفلسطينية"، وأضاف: "نعوّل على استمرار الدور الروسي في ملفَّي القضية الفلسطينية وبرنامج إيران النووي".

كما جدد الوزير السعودي دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، مشدداً على أن السلام هو "الخيار الاستراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وعلى صعيد الملفّ النووي الإيراني، شدّد بن فرحان على أن المملكة ترفض الحلول العسكرية، وتدفع باتجاه التفاوض والحلول السلمية، قائلاً: "استخدام القوة لحل الخلافات السياسية أمر مرفوض".

وختم الوزير بتأكيده أن لغة الحوار والدبلوماسية يجب أن تسود في الشرق الأوسط وفي مختلف مناطق العالم، داعياً المجتمع الدولي إلى تغليب الحلول السياسية على المواجهات.

مصدر:TRT Arabi
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