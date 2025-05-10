سياسة
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قادة أوروبيون يتوجهون إلى كييف للقاء زيلينسكي.. والأخير يدعو إلى تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة روسيا
يتوجه زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا، اليوم السبت، إلى كييف في زيارة مشتركة غير مسبوقة لإجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بعد تعهدهم في بيان بتشديد الضغط على روسيا إلى أن توافق على وقف إطلاق النار.
قادة أوروبيون يتوجهون إلى كييف للقاء زيلينسكي.. والأخير يدعو إلى تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة روسيا
قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا خلال اجتماع ثلاثي على متن قطار متجه إلى أوكرانيا / Reuters
10 مايو 2025

وقبيل الزيارة، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في بيان مشترك روسيا إلى الموافقة على "وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط لمدة 30 يوما" لإفساح المجال أمام محادثات سلام.

وأضاف الزعماء الاوروبيون في بيانهم: "نحن مستعدون لدعم محادثات سلام في أقرب وقت ممكن ومناقشة آلية تنفيذ وقف إطلاق النار والتحضير لاتفاق سلام كامل"، مؤكدين على أن "إراقة الدماء يجب أن تتوقف".

وحذر البيان: "سنواصل تعزيز دعمنا لأوكرانيا. وإلى أن توافق روسيا على وقف إطلاق نار دائم، سنشدد الضغوط على آلة الحرب الروسية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد اقترح وقفا لإطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا كخطوة أولى لإنهاء الحرب، لكن بوتين لم يستجب حتى الآن.

وبعد الاجتماع مع زيلينسكي في الصباح، من المقرر أن يستضيف الزعماء اجتماعا افتراضيا لإطلاع القادة الأوروبيين الآخرين بشأن التحرك لإنشاء قوة أوروبية يمكنها توفير الأمن لأوكرانيا بعد الحرب.

وجاء في البيان أن مثل هذه القوة "ستساعد في تجديد القوات المسلحة الأوكرانية بعد أي اتفاق سلام وتعزيز الثقة في أي سلام مستقبلي".

“محكمة خاصة لمحاكمة روسيا”

في المقابل، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إلى تأسيس محكمة دولية خاصة لمحاسبة روسيا على "العدوان" ضد بلاده، مشددًا على أن موسكو يجب أن تُحاسب "تمامًا كما حوسب النازيون".

وفي كلمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومجموعة "المحكمة الخاصة لجرائم العدوان ضد أوكرانيا"، المنعقد في مدينة لفيف الأوكرانية (غرب)، قال زيلينسكي إن استمرار الحرب دون عقاب "يعني أن حروبًا أخرى ستندلع لاحقًا".

وحضر الاجتماع ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إلى جانب وزراء ومسؤولين من نحو 40 دولة، بينهم ممثلون عن دول من خارج القارة الأوروبية.

وذكّر زيلينسكي بأن الاجتماع يتزامن مع يوم أوروبا وذكرى هزيمة ألمانيا النازية، مضيفًا: "جئتم إلى هنا بعزم حقيقي على دعم شعبنا، ورغبة صادقة في زيادة الضغط على روسيا لتحقيق السلام".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد لإعلان حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 4 مليارات يورو، معربًا عن شكره للدول الأعضاء، وقال: "يجب أن تشعر روسيا بأنها تخسر هذه الحرب، ويجب أن تشعر بقوة شراكتنا المتنامية".

وأكد الرئيس الأوكراني أن "روسيا يجب أن تتحمل المسؤولية عن هذه الحرب"، مضيفًا: "أدعو الدول المشاركة، ولا سيما من خارج أوروبا، إلى دعم إنشاء محكمة خاصة، لتكون رسالة رادعة للمعتدين المحتملين في المستقبل"، وفق تعبيره.

وختم زيلينسكي كلمته بالتشديد على ضرورة تحويل المحكمة إلى "أداة فعالة للعدالة الدولية"، مثمنًا جهود مجلس أوروبا في هذا السياق، ومؤكدًا على أهمية تعزيز عمل المحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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