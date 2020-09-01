سياسة
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أردوغان يحذر من محاولات الدفع بدولة لمواجهة تركيا لـ"التضحية بها"
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح العام القضائي الجديد بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة: إن "محاولات الدفع بدولة لا تنفع نفسها لمواجهة قوة إقليمية ودولية مثل تركيا باتت أمراً مضحكاً".
أردوغان يحذر من محاولات الدفع بدولة لمواجهة تركيا لـ"التضحية بها"
أردوغان يؤكد أن التصريحات الدبلوماسية لم تعد كافية للتغطية على ظلم الدول التي تظن نفسها عظيمة وقوية / AA
1 سبتمبر 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن "محاولات الدفع بدولة لا تنفع نفسها لمواجهة قوة إقليمية ودولية مثل تركيا باتت أمراً مضحكاً".

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح العام القضائي الجديد بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة: أن"التصريحات الدبلوماسية والسياسية الخداعة لم تعد كافية للتغطية على ظلم الدول التي تظن نفسها عظيمة وقوية ولا تُهزم".

وتابع: "محاولة حبس تركيا في نطاق سواحلها من خلال جزيرة ميس اليونانية التي تبلغ مساحتها 10 كيلومترات مربعة فقط، أبرز تعبير عن الظلم وعدم الإنصاف".

وشدد أردوغان على أن أنشطة تركيا شرق المتوسط وبحر إيجة تستند إلى مبدأ البحث عن الحق والعدالة، مؤكداً أن أنقرة ستتمسك بحقوقها البحرية ولن تسمح باستمرار الإملاءات الاستعمارية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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