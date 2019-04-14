سياسة
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السعودية والإمارات تدعمان المجلس العسكري الانتقالي في السودان‎
أعربت كل من السعودية والإمارات عن دعمها للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، وعزمها تقديم حزمات مساعدات للبلد، في أول تعليق رسمي للبلدين منذ الإطاحة بالبشير.
السعودية والإمارات تدعمان المجلس العسكري الانتقالي في السودان‎
السعودية ستقدم حزمة من المساعدات الإنسانية إلى السودان تشمل مشتقات بترولية / AP
14 أبريل 2019

أعلنت السعودية والإمارات، السبت، دعمهما خطوات المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وتقديم حزمة مساعدات للخرطوم.

وقالت السعودية إنها تعلن "دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي والوقوف إلى جانب الشعب السوداني"، في أول تعليق رسمي من السعودية منذ الإطاحة بالبشير، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأشارت إلى أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وجه بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية إلى السودان تشمل أدوية ومشتقات بترولية وقمحاً.

من جهتها، قالت الإمارات في بيان لوزارة خارجيتها، الأحد، إنها "تدعم وتؤيد الخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي في السودان للمحافظة على الأرواح والممتلكات والوقوف إلى جانب الشعب السوداني".

وأعربت عن تمنياتها من "جميع القوى السياسية والشعبية والمهنية والمؤسسة العسكرية في السودان، الحفاظ على المؤسسات الشرعية والانتقال السلمي للسلطة".

ووجه رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، بالتواصل مع المجلس العسكري الانتقالي، لبحث مجالات المساعدة للشعب السوداني.

وأدى 8 من أعضاء المجلس العسكري الانتقالي اليمين الدستورية، مساء السبت، أمام كل من رئيس المجلس ورئيس هيئة القضاء، وذلك غداة أداء رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان اليمين، الجمعة، خلفاً لوزير الدفاع عوض بن عوف.

جدير بالذكر أن الجيش السوداني أعلن مشاركة قواته المسلحة في حرب اليمن ضمن ما يسمى بتحالف عاصفة الحزم في مارس/آذار 2015 بقيادة السعودية ومشاركة إماراتية رئيسية، وحسب البيان الصادر عن الجيش السوداني آنذاك فإن هذه المشاركة أتت "من منطلق المسؤولية الإسلامية لحماية أرض الحرمين الشريفين والدين والعقيدة" .

مصدر:TRT عربي - وكالات
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