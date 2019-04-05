سياسة
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استمرار عملية الانتقال الشامل من مطار أتاتورك إلى مطار إسطنبول
تشهد مدينة إسطنبول استمرار عملية انتقال شاملة من مطار أتاتورك إلى مطار إسطنبول خلال الـ45 ساعة قادمة. ومن المقرر أن تشهد المرحلة الأولى هبوط 167 طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية في مطار إسطنبول.
استمرار عملية الانتقال الشامل من مطار أتاتورك إلى مطار إسطنبول
عملية الانتقال الشامل من مطار أتاتورك إلى مطار إسطنبول قد تستغرق 45 ساعة 
5 أبريل 2019

بدأت الخطوط الجوية التركية عملية انتقال شامل من مطار أتاتورك إلى مطار إسطنبول، في عملية يُتوقع استمرارها لنحو 45 ساعة.

وأطلقت الخطوط الجوية التركية، فجر الجمعة، عملية نقل المعدات والحاويات والآليات التابعة لها في مطار أتاتورك إلى المطار الجديد، عبر تحميلها بالرافعات على متن مئات الشاحنات الكبيرة.

ويجري نقل المعدات بطريقة دقيقة للغاية عبر الطرق الرئيسية المؤدية إلى مطار إسطنبول، وسط تدابير أمنية واسعة من قبل فرق الشرطة والدرك.

وجرى إنشاء 5 مراكز مؤقتة من أجل التدخل السريع في حال حدوث مشاكل في الشاحنات المشاركة في عملية النقل.

وبالتوازي مع عملية نقل المعدات، تواصل طائرات الخطوات الجوية التركية الانتقال من مطار أتاتورك إلى المطار الجديد.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة الأولى التي تستمر 45 ساعة، هبوط 167 طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية في مطار إسطنبول.

وافتُتح مطار إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويعدّ الأكبر في العالم.

المطار الذي تبلغ مساحته الإجمالية 76.5 مليون متر مربع، سيتم افتتاحه بشكل تدريجي على عدة مراحل ليكون الأكبر في العالم عند اكتمال جميع مراحله في الفترة القادمة.

وحالياً، يشهد المطار 23 رحلة جوية مجدولة في الداخل والخارج، ومع حلول 7 أبريل/نيسان ستنطلق الطائرات منه إلى أكثر من 300 وجهة حول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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