سياسة
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ماهر مطرب لخاشقجي: يا خائن ستحاسب.. تفاصيل جديدة يكشفها صحفي تركي
"يا خائن، ستحاسب".. هكذا توجه ماهر مطرب، قائد فريق الاغتيال السعودي إلى جمال خاشقجي فور دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول، وفق ما يُظهر تسجيل عَرَض تفاصيله الصحفي التركي جتينر جتين في موقع "خبر ترك".
ماهر مطرب لخاشقجي: يا خائن ستحاسب.. تفاصيل جديدة يكشفها صحفي تركي
قائد فريق الاغتيال السعودي ماهر مطرب أثناء دخوله مقر القنصلية السعودية في إسطنبول 
19 نوفمبر 2018

كشف الصحفي التركي جتينر جتين في شبكة "خبر ترك" تفاصيل تتعلق بالتسجيلات المرتبطة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ويقول الصحفي التركي: إن تسجيلاً مدته 11 دقيقة يُظهر تفاصيل اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

ويبيّن التسجيل لحظة دخول خاشقجي إلى القنصلية في الساعة 1:14 بعد الظهر؛ حيث استقبله 4 أشخاص من فريق الـ 15 الذي كان قد وصل إلى إسطنبول.

وقام أحدهم بجذب خاشقجي من كتفه، ليرد الأخير "اترك كتفي، ماذا تفعل؟".

واستمر صوت الأشخاص الأربعة مع خاشقجي لمدة سبع دقائق في الغرفة "A" المخصصة للمعاملات.

ومن ثم تم نقل خاشقجي إلى الغرفة "B" التي تُستخدم للأعمال الإدارية، وأظهرت أربع دقائق من التسجيل التُقطت من هذه الغرفة مناقشات واعتداءً على خاشقجي، حيث سُمع أصوات 7 أشخاص بالإضافة إلى خاشقجي.

ووفقاً لتحليل الأصوات، فإن السبعة أشخاص هم الأربعة الذين استقبلوه والشخص الخامس هو الحارس المقرب من ولي العهد السعودي وقائد الفريق ماهر عبد العزيز مطرب، أما الشخص السادس فهو القنصل محمد العتيبي، بينما لم يتم التعرف على الشخص السابع.

ويُظهر التسجيل قول مطرب لخاشقجي فور دخوله "يا خائن.. ستحاسب".

وكشفت دقائق التسجيل عن إجراء 19 اتصالاً من الطابق العلوي من مقر القنصلية مع السعودية أجراها ماهر مطرب، حيث تبين أن 4 مكالمات منها كانت مع مستشار ولي العهد الخاص سعود القحطاني.

وبعد تحليلات تقنية، تطابق الصوت الملتقط في المكالمات مع صوت ماهر مطرب الذي سُجل أثناء عبوره نقطة الجوازات في مطار أتاتورك، ومع الكلام الموجه لخاشقجي في الغرفة "B".

ويتضح أن أول اتصال أجرِي من مقر القنصلية مع السعودية كان بعد 13 دقيقة من دخول خاشقجي.

وتعود التسجيلات إلى ما جرى في الغرفتين "A" و"B"، ولكن ما دار في الغرفة "C" لم يسجل نظراً لأنها مزودة بنظام عازل للصوت.

 وبعد صمت استمر نحو ساعتين، ظهر صوت مصطفى المدني، الذي اختير للعب دور خاشقجي، وهو يقول "من المخيف أن أرتدي ملابس رجل قتلناه قبل 20 دقيقة"، ثم يقول إن حذاء خاشقجي ضيق عليه. ويتناقش المجتمعون فيما بينهم ويصلون إلى نتيجة بأن على المدني أن يلبس حذاءه الرياضي وأن لا أحد سيلاحظ الحذاء خاصته، ويردد الجميع بأنه يشبه خاشقجي وأن لا أحد سينتبه إلى الفرق.

مصدر:TRT عربي
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