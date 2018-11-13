قالت إدارة الفضاء الإكتروني الصينية أنها ألغت 9800 من حساب إخباري مستقل من على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، اعتبرتهم يقدمون محتويات مثيرة، أو مسيئة سياسياً على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي بيان لها قالت أعلى هيئة لمراقبة المحتوى الإلكتروني في الصين بأنها أطلقت حملتها في 20 أكتوبر الماضي وقامت بمحو الحسابات التي تنشر انتهاكات شملت نشر معلومات مغلوطة عن تاريخ الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، تشوه سمعة أبطاله وسمعة الحكومة نفسها.

كما حذرت الهيئة عمالقة المواقع الاجتماعية الصينية بما في ذلك "ويتشات" و"ويبو" من عدم قيامها بحظر ما أسمته "كافة أشكال الفوضى من الحسابات الإخبارية المستقلة التي تدهس كرامة القانون وتدمر مصالح المواطنين".

وتقدم الحسابات الإخبارية المستقلة محتوى إخبارياً حقيقياً ولكنه لا يخضع لموافقة الدولة وغير مسجل لدى السلطات الصينية، وتحظى بشعبية كبيرة. ومن بين التي أغُلقت حساب يقدم محتوى حول الأوضاع الاجتماعية في الصين.

وخلال السنوات الأخيرة شرّعت الصين قوانين جديدة تفرض رقابة صارمة على الإنترنت داخل البلاد وحملات متجددة لإزالة المحتوى الذي تعتبره الدولة غير مقبول بالنسبة لها.

ويُشار إلى أن الصين تحجب مواقع التواصل الاجتماعي العالمية مثل فيسبوك وواتساب ومحركات البحث مثل غوغل، نظراً لأن الحكومة الصينية ترى أن سياسات الخصوصية في تلك المواقع لا تلائم القوانين الصينية التي تضع مراقبة مشددة على المحتوى.