سياسة
2 دقيقة قراءة
الصين تلغي ألاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية
حظرت الصين آلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية "لانتهاكها القوانين الصينية"، وتقدم تلك الحسابات محتوى إخباري اعتبرتها الدولة مسيئة للحكومة وللحزب الشيوعي الحاكم
الصين تلغي ألاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية
الصين تحظر ألاف الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي داخل البلاد / Reuters
13 نوفمبر 2018

قالت إدارة الفضاء الإكتروني الصينية أنها ألغت 9800 من حساب إخباري مستقل من على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، اعتبرتهم يقدمون محتويات مثيرة، أو مسيئة سياسياً على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي بيان لها قالت أعلى هيئة لمراقبة المحتوى الإلكتروني في الصين بأنها أطلقت حملتها في 20 أكتوبر الماضي وقامت بمحو الحسابات التي تنشر انتهاكات شملت نشر معلومات مغلوطة عن تاريخ الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، تشوه سمعة أبطاله وسمعة الحكومة نفسها.

كما حذرت الهيئة عمالقة المواقع الاجتماعية الصينية بما في ذلك "ويتشات" و"ويبو" من عدم قيامها بحظر ما أسمته "كافة أشكال الفوضى من الحسابات الإخبارية المستقلة التي تدهس كرامة القانون وتدمر مصالح المواطنين".

وتقدم الحسابات الإخبارية المستقلة محتوى إخبارياً حقيقياً ولكنه لا يخضع لموافقة الدولة وغير مسجل لدى السلطات الصينية، وتحظى بشعبية كبيرة. ومن بين التي أغُلقت حساب يقدم محتوى حول الأوضاع الاجتماعية في الصين.

وخلال السنوات الأخيرة شرّعت الصين قوانين جديدة تفرض رقابة صارمة على الإنترنت داخل البلاد وحملات متجددة لإزالة المحتوى الذي تعتبره الدولة غير مقبول بالنسبة لها.

ويُشار إلى أن الصين تحجب مواقع التواصل الاجتماعي العالمية مثل فيسبوك وواتساب ومحركات البحث مثل غوغل، نظراً لأن الحكومة الصينية ترى أن سياسات الخصوصية في تلك المواقع لا تلائم القوانين الصينية التي تضع مراقبة مشددة على المحتوى.

مصدر:Reuters
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us