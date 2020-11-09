سياسة
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إلهان عمر تعرب عن سعادتها بنهاية عهد ترمب الذي وصفته بـ"الظلام"
أكدت النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر أن "فقدان الأمل والدمار والإذلال الذي شعر به كثير من الأمريكيين عندما كان لديهم شخص مثل ترمب يمثلهم رئيساً، انتهى بقدوم أشخاص مُفعَمين بالأمل والتفاؤل.
إلهان عمر تعرب عن سعادتها بنهاية عهد ترمب الذي وصفته بـ"الظلام"
النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر تعرب عن سعادتها بنهاية عهد ترمب / Reuters
9 نوفمبر 2020

أعربت النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر الأحد، عن سعادتها بنهاية “ظلام" دونالد ترمب الذي كان يخيّم على الشعب الأمريكي، وذلك بعد خسارته الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقالت عمر في مقابلة مع شبكة CNN: "لدينا الآن أشخاص سيحكمون باحترام ورحمة وتعاطف"، في إشارة إلى بايدن ونائبته كامالا هاريس.

ورداً على سؤال حول شعورها لحظة إعلان وصول كامالا ديفي هاريس، ابنة مهاجرين من أم هندية وأب من جامايكا، إلى البيت الأبيض لتكون صوت جميع الأمريكيين باختلاف طبقاتهم وأصولهم، قالت عمر إنها “لحظة تبعث الأمل“.

وأضافت عمر، وهي أول مسلمة محجبة، وأول لاجئة من الصومال، في مجلس النواب، أن ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات كانت سعيدة للغاية لدى رؤيتها هاريس على شاشة التليفزيون، إذ قالت الطفلة: “السيدة هاريس تشبهني“.

وأوضحت أن "فقدان الأمل والدمار والإذلال الذي شعر به كثير منا، أن يمثّلنا شخص مثل ترمب رئيساً- انتهى بقدوم أشخاص مُفعَمين بالأمل والتفاؤل“.

ومساء السبت أعلنت وسائل إعلام أمريكية بينها CNN وأسوشيتد برس وفوكس نيوز، فوز بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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