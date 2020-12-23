قال غاسبار ماروث، وكيل وزارة الدفاع المجرية، لوكالة الأنباء المجرية (MTI) أنهم يهدفون إلى شراء أكثر من 300 عربة مصفحة مع البرنامج المصمم لزيادة القوة الدفاعية للجيش.

وأعلن ماروث توقيع اتفاق مع تركيا لشراء 40 عربة مصفحة رباعية الدفع من طراز Ejder Yalçın، في صفقة ضمن هدف تطوير قدرات الجيش الدفاعية.

وأشار المسؤول المجري إلى أن العربات المصفحة التركية تتميز بقدرات عالية على الدفاع وحماية الأفراد في الميدان.

وتعد المجر في المرتبة الأولى أوروبياً والسادسة عالمياً التي تفضل اقتناء العربات المصحفة التركية من طراز Ejder Yalçın، التي تتميز بقدرات عالية.

يشار إلى أن المدرعة المحاربة Ejder Yalçın، من أحدث المدرعات المصنعة من شركة "نورول"، وتتمتع المدرعة بحماية عالية ضد الألغام والمتفجرات، وقدرة عالية على الحركة، وقد أثبتت قدراتها الميدانية والعملياتية عدة مرات.

والمدرعة مزودة أيضاً بأنظمة أسلحة وصواريخ متنوعة، وقدرة على التعامل مع الأهداف في درجات حرارة بين 32 و55 مئوية.