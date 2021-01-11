شهد تطبيق المراسلة التركي "بيب" إقبالاً كبيراً في الأيام الأخيرة عقب إعلان تطبيق التواصل الشهير "واتساب" عن اعتزامه إجراء تغيير في سياسات الخصوصية لمستخدميه.

جاء ذلك في بيان صادر عن شركة "تورك سيل" التركية للاتصالات الاثنين، أفاد بأن الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت اشتراك 4.6 مليون مستخدم جديد بتطبيق "بيب" (BiP) المطوَّر محلياً.

وأوضح البيان أن "بيب" يتصدر منافسيه حول العالم عبر تطويره العديد من الميزات قبل منافسيه، مبيناً أن جميع البيانات ذات الصلة تخزّن عبر معايير أمنية عالية في مراكز حفظ بيانات تابعة لـ"تورك سيل" في تركيا.

وأضاف أن التطبيق المتاح للاستخدام في 192 دولة حول العالم يوفّر خدمات المراسلة والمكالمات الصوتية والمرئية وإمكانية التواصل بشكل آمن ومن دون انقطاع.

ونقل البيان عن أتاج تانسوغ نائب المدير العام المسؤول عن الخدمات الرقمية وحلولها لدى "تورك سيل" قوله إن تطبيق "بيب" لا يلزم المستخدم بالموافقة على مشاركة بياناته مع أطراف أخرى.

وأضاف أن التطبيق المطوَّر من قبل مهندسين أتراك عام 2013، لا يسمح بالوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين من دون الحصول على إذن مسبق منهم.

وتواجه خدمة "واتساب" انتقادات عديدة إثر طلبها من مستخدميها البالغ عددهم نحو مليارين حول العالم، الموافقة على شروط استخدام جديدة تتيح لها مشاركة مزيد من البيانات مع "فيسبوك" المالكة للتطبيق.

وسيُمنع المستخدمون الذين يرفضون الموافقة على الشروط الجديدة من استعمال حساباتهم بدءاً من 8 فبراير/شباط المقبل.