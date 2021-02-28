سياسة
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أنس سروار.. تعرّف أول مسلم يقود حزباً سياسياً في بريطانيا
انتخب حزب العمال الأسكتلندي السبت، "أنس سروار" زعيماً له قبل انتخابات برلمانية مقررة في مايو/أيار المقبل، وسروار ابن لوالدين باكستانيين مسلمين، وأصبح أول مسلم يقود حزباً سياسياً في البلاد. وكان والده "محمد" أول عضو برلماني مسلم في المملكة المتحدة.
أنس سروار.. تعرّف أول مسلم يقود حزباً سياسياً في بريطانيا
سروار ابن لأبوين باكستانيين مسلمين وكان والده “محمد” أول عضو برلماني مسلم في المملكة المتحدة
28 فبراير 2021

انتخب حزب العمال الأسكتلندي، السبت أنس سروار زعيماً له قبل انتخابات برلمانية مقررة في مايو/أيار المقبل، ليكون أول مسلم يقود حزباً سياسياً في البلاد.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن “سروار تغلب على زميلته مونيكا لينون بنسبة 57.6% مقابل 42.4%”.

وقال سروار، في مقطع مصور نشره عبر “تويتر”، إنه “لشرف عظيم لي في حياتي أن أصبح زعيماً لحزب العمال الأسكتلندي.. سأكون قائداً يركز على ما يوحدنا كدولة، وليس ما يفرقنا”.

ويشغل حزب العمال المعارض في أسكتلندا 23 مقعداً في البرلمان، المكون من 129 مقعداً.

وولد سروار في غلاسكو عام 1983. ورغم تعرضه إلى التهديدات العنصرية وسوء المعاملة كونه مسلماً، ترك “سروار” وظيفته كطبيب أسنان في عام 2010، وقرر دخول عالم السياسة.

وسروار الابن لأبوين باكستانيين مسلمين، كان والده “محمد” أول عضو برلماني مسلم في المملكة المتحدة.

وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2014، انتخب سروار نائباً لزعيم حزب العمال الأسكتلندي، كما كان مكلفاً بمهمة تنسيق حملة الحزب خلال استفتاء الاستقلال، بحسب “الغارديان”.

وفي استفتاء 18 سبتمبر/أيلول 2014، رفض الناخبون استقلال أسكتلندا عن المملكة المتحدة بنسبة 55.42% مقابل نسبة 44.58% كانت تؤيد الاستقلال.

وفي عام 1997، انتُخب والد أنس، محمد سروار، ليصبح أول عضو برلماني مسلم في المملكة المتحدة، قبل أن يتولى منصب حاكم إقليم “البنجاب” في مسقط رأسه بباكستان.

و لعب سروار دوراً فاعلاً في الحملة المؤيدة لبقاء أسكتلندا في المملكة المتحدة خلال الفترة التي سبقت إجراء الاستفتاء على الاستقلال في 2014، حيث كان يجوب أسكتلندا في حافلة مع نشطاء معارضين للاستقلال.

وسيكون سروار أول زعيم غير أبيض لحزب سياسي كبير في المملكة المتحدة وكان قد تحدث في السابق عن العنصرية التي واجهها كرجل سياسي، وتضمن هذا تهديدات بالقتل وُجهت لعائلته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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