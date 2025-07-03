سياسة
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تصعيد متبادل.. موسكو تسيطر على بلدة حدودية أوكرانية وكييف تقتل جنرالاً روسياً بارزاً
أعلن الجيش الروسي، اليوم الخميس، سيطرته على قرية ميلوفيه الحدودية في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، في خطوة تمثل فتح جبهة جديدة على الحدود المشتركة بين البلدين، فيما ردّت أوكرانيا بهجوم نوعي أسفر عن مقتل نائب قائد البحرية.
تصعيد متبادل.. موسكو تسيطر على بلدة حدودية أوكرانية وكييف تقتل جنرالاً روسياً بارزاً
لوحة عليها صورة اللواء ميخائيل جودكوف، نائب رئيس البحرية الروسية الذي قُتل في منطقة كورسك وسط الصراع بين روسيا وأوكرانيا / Reuters
3 يوليو 2025

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن "قرية ميلوفيه قد جرى تحريرها"، في إشارة إلى التقدم الروسي قرب الحدود للمرة الأولى في هذه المنطقة منذ بدء الحرب بين الطرفين في فبراير/شباط 2022.

ولم يصدر تعليق رسمي من الجانب الأوكراني على هذا التطور، إلا أن الجيش الأوكراني أكد صباح اليوم أنه "يعوق بثبات" محاولات التقدم الروسي قرب ميلوفيه.

ويأتي هذا التقدم في إطار سلسلة مكاسب ميدانية تحرزها موسكو منذ أكثر من عام، إذ يواصل الجيش الروسي تعزيز تفوقه أمام القوات الأوكرانية المنهكة، بحسب تحليل لوكالة الأنباء الفرنسية استناداً إلى بيانات معهد دراسات الحرب.

وفي تطور آخر، أفاد حاكم إقليم بريموري الروسي أوليغ كوجيمياكو، بمقتل الجنرال ميخائيل جودكوف، نائب قائد البحرية الروسية، في هجوم أوكراني استهدف مركز قيادة في بلدة كورينيفو بمنطقة كورسك الحدودية.

وذكرت مصادر إعلامية غير رسمية أن الهجوم أسفر أيضاً عن مقتل 10 عسكريين آخرين، في واحدة من أبرز الضربات التي طالت قيادات عسكرية روسية منذ بدء الحرب. وكان جودكوف نال أوسمة روسية لقيادته لواءً بحرياً يقاتل في أوكرانيا، واتهمته كييف سابقاً بارتكاب جرائم حرب.

وفي هجوم منفصل، أعلنت السلطات الأوكرانية أن هجوماً روسياً بالصواريخ استهدف مدينة بولتافا وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين، بالإضافة إلى تضرر مركز للتجنيد العسكري.

وقال فولوديمير كوهوت، حاكم المنطقة، إن الانفجارات تسببت في أضرار جسيمة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات محلية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.


مصدر:TRT Arabi
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