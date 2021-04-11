سياسة
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تعرف الدول الإسلامية التي أعلنت الثلاثاء أول أيام رمضان المبارك
أعلنت المملكة العربية السعودية غداً الاثنين المكمل لشعبان، فيما أعلنت دار الإفتاء المصرية يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المعظم.
تعرف الدول الإسلامية التي أعلنت الثلاثاء أول أيام رمضان المبارك
يوافق الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك في السعودية ومصر ولبنان والكويت والعراق  / AFP
11 أبريل 2021

بعد تعذر تحرّي هلال رمضان، أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل/نيسان الجاري، أول أيام الشهر الفضيل.

وأفادت صحيفة عكاظ السعودية أنه "تعذّر رؤية هلال شهر رمضان في أحد المراصد بالبلاد، وغداً الاثنين هو المكمل لشهر شعبان"، فيما أكدت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مساء الاثنين "سيصدر قراراً بهذا الشأن من المحكمة العليا، كما هو متبع".

وأعلنت دار الإفتاء المصرية يوم الثلاثاء أول أيام رمضان، ووافقتها في ذلك لبنان والكويت والعراق.

وقالت دار الإفتاء المصرية في بيان: "لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان بعد غروب شمس اليوم الأحد، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية".

وأضافت أنه بذلك يكون "غداً الاثنين الموافق 12 أبريل/نيسان 2021 هو المتمم لشهر شعبان لعام 1442 هجرياً، ويوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان".

وأعلن ديوان الوقف السني في العراق أنه "تعذر رؤية الهلال مساء يوم الأحد، وعليه يكون غداً الاثنين مكملاً لشهر شعبان، والثلاثاء أول أيام الشهر الفضيل".

فيما أعلنت المراجع الشيعية، من بينها المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، في بيانات منفصلة، أنها ستتحرى هلال رمضان مساء غد الاثنين.

وجرت العادة منذ سنوات طويلة، أن يبدأ السُّنة صيام رمضان قبل يوم من بدء الشيعة.

أما قطر واليمن، فقد أعلنتا إعادة تحرّي رؤية هلال رمضان غداً الاثنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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