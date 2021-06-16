تزامنت إزالة كريستيانو رونالدوزجاجتَي كوكا كولا من أمامه خلال مؤتمر صحفي في بطولة كأس أوروبا "يورو 2020"، مع انخفاض أسهم شركة المشروبات الغازية العملاقة بـ4 مليارات دولار.

ويُعرَف النجم البرتغالي بحثِّه الدائم على المشروبات الصحية، وهو ما انعكس على رد فعله تجاه المشروبات الغازية خلال المؤتمر الصحفي، إذ نقل اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً، زجاجتَي كوكا كولا بعيداً عنه، فيما شجّع المستمعين على شرب الماء.

وعلى أثر انتشار هذا المقطع، انخفض سعر السهم الواحد لشركة كوكا كولا من 56.10 دولارا أمريكياً إلى 55.22 دولاراً أمريكياً على الفور، بنسبة 1.6%، فيما انخفضت القيمة السوقية للشركة من 242 مليار دولار إلى 238 مليار دولار، أي بمقدار 4 مليارات دولار.

وقالت الشركة، وهي أحدى الرعاة الرسميين لبطولة "يورو 2020"، رداً على الحادثة، إنه "يحقّ لكل شخص الحصول على مشروبه المفضَّل حسب الأذواق والاحتياجات المختلفة".

بدوره قال متحدث باسم البطولة الأوروبية: "تُوفَّر المياه للاعبين، إلى جانب مشروبات كوكا كولا، عند الوصول إلى مؤتمراتنا الصحفية".