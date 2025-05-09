سياسة
2 دقيقة قراءة
داعيةً إلى دعم إنساني عاجل.. الجامعة العربية: أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي
أكّد اجتماع عربي طارئ بالقاهرة أمس الخميس، تضامنه الكامل مع السودان في ظل الهجمات التي يتعرض لها مؤخراً، داعياً إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل لـ"تعزيز صموده".
داعيةً إلى دعم إنساني عاجل.. الجامعة العربية: أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي
قصف بالمسيرات يستهدف ميناء بحريا في بورتسودان / AA
9 مايو 2025

جاء ذلك في بيان لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في مقر الجامعة بالقاهرة، في ختام اجتماع طارئ تَرأَّسه الأردن، رئيس المجلس الوزاري للمجلس، بناءً على طلب من الخرطوم وتأييد الدول الأعضاء، لبحث تداعيات التصعيد الأخير في السودان.

وأعرب البيان الختامي عن إدانة المجلس لـ"الهجمات التي تَعرَّض لها السودان مؤخراً".

وأكّد "تضامنه الكامل مع السودان والشعب السوداني الشقيق في سعيه لتأمين مقدَّراته وحماية أراضيه وبنيته التحتية الحيوية".

وشدّد المجلس على أن "أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي”، وأن “الجامعة العربية ستظلّ منبراً فاعلاً في الدفاع عن وحدة جميع الدول العربية الأعضاء وسلمها واستقرارها".

ودعا "الدول والمنظمات العربية إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل إلى الشعب السوداني الشقيق وإعادة تأهيل المرافق المتضررة بجمهورية السودان، وإلى زيادة الاستجابة الإنسانية بما يعزز صمود السودان في مواجهة أي تهديدات لوحدته ووجوده، وتجاوز الآثار الكارثية".

وأمس الخميس تعرضت مدينة بورتسودان شرقي السودان، لهجومين بطائرات مسيرة لليوم الخامس على التوالي، تصدّت له المضادات الأرضية.

ومنذ الأحد، تتعرض بورتسودان، العاصمة المؤقتة، لهجمات بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية ومدنية، اندلعت على أثرها حرائق بمستودعات نفط ومحطة كهرباء بالمدينة.

يأتي ذلك غداة تَعرُّض بورتسودان لهجوم بطائرات مسيرة لقوات الدعم السريع، استهدف قاعدة "فلامنغو" البحرية وتصدّت له المضادات الأرضية، وفق الجيش السوداني.

والثلاثاء اتهمت السلطات السودانية قوات "الدعم السريع" باستهداف مستودعات الوقود في الميناء الجنوبي ومطار بورتسودان ومحطة كهرباء، بلا تعقيب من الأخيرة.

ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حرباً خلّفَت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us