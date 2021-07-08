قال قائد شرطة دبي الفريق عبد الله المري إن حريق "جبل علي" نجم عن مواد قابلة للاشتعال في عدد من حاويات سفينة كانت تستعد للرسو قرب أحد أرصفة الميناء.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة لفضائية "دبي" مساء الأربعاء، عقب ساعات من اندلاع حريق إثر انفجار بحاوية على سفينة بميناء "جبل علي".

وأوضح المري أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع على متن سفينة سعتها 130 حاوية، بعضها كانت تحوي مواد قابلة للاشتعال".

وأكد أن "حاويات السفينة خالية من أية مواد مشعة أو متفجرات، وقد يكون الحريق بسبب احتكاك أو ارتفاع درجة الحرارة"، دون تفاصيل أكثر.

فيما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان الخميس، أن "الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من حريق اندلع في سفينة كانت تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي".

وأوضح أن "الحريق اندلع بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء، دون حدوث أي إصابات أو وفيات".

وأضاف البيان: أن "سلطات الميناء تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية".

ولم تذكر السلطات الإماراتية حجم خسائر أو تأثير ذلك على حركة الملاحة حتى الساعة 8:40 ت.غ من صباح الخميس.

وميناء جبل علي يعد الأبرز بالإمارات، يبعد 30كم عن وسط مدينة دبي باتجاه الغرب نحو العاصمة أبو ظبي.