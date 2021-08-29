سياسة
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شاهد | وزارة الأوقاف الكويتية تجمد مؤذناً رفع الأذان بـ"الشورت"
قالت وسائل إعلام كويتية إن وزارة الأوقاف في البلاد وقفت مؤذناً وأحالته إلى التحقيق بعد ظهوره بسروال قصير وقميص داخلي في أثناء رفع الأذان، فيما طالب ناشطون بالتماس عذر للمؤذن الذي عمل في هذه المهنة لمدة 30  عاماً من دون أي مخالفات.
شاهد | وزارة الأوقاف الكويتية تجمد مؤذناً رفع الأذان بـ"الشورت"
وسائل إعلام كويتية نشرت خبر وقف المؤذن 
29 أغسطس 2021

قالت وسائل إعلام كويتية إن وزارة الأوقاف في البلاد وقفت مؤذناً وأحالته إلى التحقيق بعد ظهوره بسروال قصير وقميص داخلي في أثناء رفع الأذان.

وأثار مظهر المؤذن جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي في الكويت بعد مقطع الفيديو الذي صُوّر في مسجد "عبد الله بن جعفر" بمنطقة الرحاب.

ونشر حساب "المجلس"، صحيفة إلكترونية رسمية مرخصة من وزارة الإعلام، عبر حسابه على تويتر خبر وقف المؤذن، فيما لم ينشر الحساب الرسمي التابع لوزارة الأوقاف أي تفاصيل بشأن الحادثة.

وغرد بعض الناشطين على مواقع التواصل بضرورة التماس عذر للمؤذن الذي عمل في هذه المهنة لمدة 30 عاماً ولم تصدر مخالفات بحقه مسبقاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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