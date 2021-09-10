أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، الجمعة، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة المؤلفة من 24 وزيراً، برئاسة نجيب ميقاتي.

وجاء الإعلان عقب لقاء ميقاتي ورئيس البلاد ميشال عون، في قصر الرئاسة بالعاصمة بيروت، حيث قدم الأول للثاني تشكيلة الحكومة الجديدة.

ووقع عون وميقاتي مرسوم تشكيل الحكومة، حيث ستخلف حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام على انفجار كارثي بمرفأ بيروت.​​​​​​​

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، في تصريح عقب الإعلام، إن تشكيلة الحكومة الجديدة "أفضل ما تم التوصل إليه، وعلينا العمل للخروج من المهوار" (أسفل حفرة صخرية) في بلاده.

وأوضح عون: "الحكومة أفضل ما توصلنا إليه، ونحن في المهوار وعلينا العمل على الخروج مما نحن فيه".

وأضاف: "سنبدأ بحل المشاكل الأساسية كالبنزين والمازوت والخبز، إضافة إلى مصائب الفقر والديون والإضرابات وفيروس كور ونا وانفجار مرفأ بيروت".

ومضى قائلاً: "إنني لم آخذ الثلث المعطل (الأكثرية في الحكومة) وكان الأمر حرباً سياسية، وما كان يجب أن نأخذه أخذناه والمهم أن نتوافق في العمل".

وفيما يأتي أسماء الوزراء الـ24 في الحكومة الجديدة:

رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي

وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب

وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي

وزير الإعلام جورج قرداحي

وزير العدل هنري خوري

وزير الشباب والرياضة جورج كلاس

وزير الدفاع موريس سليم

وزير المهجرين عصام شرف الدين شهيب

وزير المالية يوسف خليل

وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي

وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار

وزير الصناعة جورج بوجيكان

وزير الاتصالات جوني قرم

وزير السياحة وليد نصار

وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

وزير الصحة العامة فراس الأبيض

وزير الطاقة والمياه وليد فياض

وزير الثقافة محمد وسام مرتضى

وزير البيئة ناصر ياسين

وزير العمل مصطفى بيرم

وزير الزراعة عباس الحاج حسن

وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية

وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام