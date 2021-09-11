سياسة
2 دقيقة قراءة
بطل "معركة الجزائر".. وفاة المقاتل ضد الاستعمار الفرنسي ياسف سعدي
غادر المجاهد الجزائري ياسف سعدي الحياة تاركاً وراءه إرثاً مقاوماً، إذ يسجل التاريخ الجزائري أنه أحد أبطال المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي والنضال من أجل استقلال الجزائر وقائد "معركة الجزائر" التي مثلت إحدى المحطات الرئيسية في حرب الاستقلال.
بطل "معركة الجزائر".. وفاة المقاتل ضد الاستعمار الفرنسي ياسف سعدي
سيدفن ياسف سعدي بعد ظهر السبت في مقبرة القطار بالجزائر العاصمة / AFP
11 سبتمبر 2021

توفي ياسف سعدي، أحد أبطال المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي والنضال من أجل استقلال الجزائر وقائد "معركة الجزائر" التي مثلت إحدى المحطات الرئيسية في حرب الاستقلال (1954-1962)، مساء الجمعة عن عمر ناهز 93 عاماً، وفق ما أفادت مصادر رسمية.

وأشاد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة في بيان بـ"القائد الهمام الذي تحدّى المستعمر بجحافل جيوشه ونازلهم بإرادة لا تلين بصبر وشجاعة وثبات إلى أن تحقّق الاستقلال".

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن ياسف سعدي سيدفن بعد ظهر السبت في مقبرة القطار بالجزائر العاصمة.

ووقعت "معركة الجزائر" عام 1957 عندما حاول جيش المستعمر الفرنسي استعادة السيطرة على مدينة الجزائر القديمة من المقاومين الجزائريين.

وكان اعتقال قوات الاستعمار لياسف سعدي في 14 أكتوبر/تشرين الأول 1957 بمثابة نهاية هذه المعركة.

وكان سعدي قائد المنطقة المستقلة في الجزائر العاصمة خلال تلك المرحلة من الحرب التي تكثّفت فيها تحركات جبهة التحرير الوطني وعمليات القمع الفرنسية.

وعمل ياسف سعدي خبازاً قبل أن ينضم إلى المقاومة الجزائرية ويتدرج في صفوفها إلى أن صار القائد العسكري للقوات الجزائرية في العاصمة.

وأنتج وجسّد سعدي عام 1966 دوره في فيلم "معركة الجزائر" للمخرج الإيطالي جيلو بونتيكورفو الذي مُنع لفترة طويلة في فرنسا ولم يُعرض في قاعات السينما إلا اعتباراً من عام 2004.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us