سياسة
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"لعبة الحبار" يحقق أعلى عدد من المشاهدات بين مسلسلات نتفلكس الأصلية
المسلسل المثير المؤلَّف من تسع حلقات يلعب فيه متنافسون يمرون بضائقة مالية ألعاب أطفال، لكن لها تبعات مميتة سعياً للحصول على جائزة قدرها 45.6 مليار وون (38 مليون دولار). ويثير المسلسل ضجة في العالم منذ بداية بثه قبل أقل من شهر.
"لعبة الحبار" يحقق أعلى عدد من المشاهدات بين مسلسلات نتفلكس الأصلية
المسلسل الكوري "لعبة الحبار" يتصدر نسب المشاهدة على شاشة نتفلكس / Others
13 أكتوبر 2021

قالت خدمة نتفلكس للبث عبر الإنترنت إن المسلسل الكوري الجنوبي الناجح "سكويد جيم" أو (لعبة الحبار) أصبح رسمياً صاحب أكبر عدد من المشاهدين بين مسلسلاتها الأصلية.

المسلسل المثير المؤلَّف من تسع حلقات يلعب فيه متنافسون يمرون بضائقة مالية ألعاب أطفال لكن لها تبعات مميتة سعياً للحصول على جائزة قدرها 45.6 مليار وون (38 مليون دولار). ويثير المسلسل ضجة في العالم منذ بداية بثه قبل أقل من شهر.

وقالت نتفلكس على تويتر الأربعاء "وصل عدد متابعي سكويد جيم رسمياً إلى 111 مليوناً مما يجعله صاحب أكبر انطلاقة لمسلسل لنا على الإطلاق!".

جذب المسلسل هذا العدد خلال 27 يوماً فقط، منذ بداية بثه في 17 سبتمبر/أيلول، متجاوزاً بسهولة المسلسل التاريخي الذي تدور أحداثه في المملكة المتحدة "بريدجرتون" الذي تابعه 82 مليون مشترك في أول 28 يوماً.

وتكشف نتفلكس معلومات محدودة عن أرقام المشاهدات بمنصتها. وتشمل الأرقام التي كشفت عنها للمشاهدين في أول 28 يوماً لبث بريدجرتون وغيره من مسلسلاتها أي حساب شاهد مستخدمه إحدى الحلقات لدقيقتين على الأقل.

وبسبب شعبية لعبة الحبار، قاضت إس.كيه برودباند، المقدمة لخدمة الإنترنت في كوريا الجنوبية، نتفلكس مطالبة بتكاليف الاستخدام الكثيف للشبكة وأعمال الصيانة بسبب الزيادة الكبيرة في عدد المشاهدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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