4 يوليو 2025
وكان في وداع الرئيس أردوغان في مطار أتاتورك والي إسطنبول داوود غل، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية" في إسطنبول عبد الله أوزدمير.
وسيلقي أردوغان خطاباً خلال جلسة القمة الـ17 لمنظمة التعاون الاقتصادي التي ستُعقد تحت شعار "رؤية منظمة التعاون الاقتصادي الجديدة لمستقبل مستدام ومقاوم لتغير المناخ".
ويرافق أردوغان عدد من الوزراء والمسؤولين أبرزهم وزير الخارجية هاكان فيدان والتجارة عمر بولاط ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون وكبير مستشاري الرئيس التركي للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليتش.