تركيا
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الرئيس أردوغان يغادر تركيا متوجهاً إلى أذربيجان للمشاركة في القمة الـ17 لمنظمة التعاون الاقتصادي
توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إلى مدينة خانكندي الأذربيجانية، للمشاركة في القمة 17 لمنظمة التعاون الاقتصادي.
الرئيس أردوغان يغادر تركيا متوجهاً إلى أذربيجان للمشاركة في القمة الـ17 لمنظمة التعاون الاقتصادي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
4 يوليو 2025

وكان في وداع الرئيس أردوغان في مطار أتاتورك والي إسطنبول داوود غل، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية" في إسطنبول عبد الله أوزدمير.

وسيلقي أردوغان خطاباً خلال جلسة القمة الـ17 لمنظمة التعاون الاقتصادي التي ستُعقد تحت شعار "رؤية منظمة التعاون الاقتصادي الجديدة لمستقبل مستدام ومقاوم لتغير المناخ".

ويرافق أردوغان عدد من الوزراء والمسؤولين أبرزهم وزير الخارجية هاكان فيدان والتجارة عمر بولاط ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون وكبير مستشاري الرئيس التركي للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليتش.

مصدر:TRT Arabi
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