الرئيس أردوغان يغادر تركيا متوجهاً إلى أذربيجان للمشاركة في القمة الـ17 لمنظمة التعاون الاقتصادي

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إلى مدينة خانكندي الأذربيجانية، للمشاركة في القمة 17 لمنظمة التعاون الاقتصادي.