سياسة
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عقب تسجيله هدف إقصاء قطر في كأس العرب.. ناد قطري يفسخ عقد الجزائري بلايلي
بعد تسجيله هدف الفوز الدراماتيكي للجزائر على قطر بنصف نهائي بطولة كأس العرب، أعلن نادي قطر القطري تخليه بالتراضي عن نجمه الجزائري يوسف بلايلي.
عقب تسجيله هدف إقصاء قطر في كأس العرب.. ناد قطري يفسخ عقد الجزائري بلايلي
سرق بلايلي الأضواء في كأس العرب حيث تخوض الجزائر المنافسات منقوصة من عدد كبير من لاعبيها الأساسيين / AFP
17 ديسمبر 2021

أعلن نادي قطر القطري تخليه بالتراضي عن نجمه الجزائري يوسف بلايلي، بعد يوم من تسجيله هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى قطر المضيفة ضمن نصف نهائي كأس العرب في كرة القدم.

وكتب نادي قطر في موقعه الرسمي: "اتّفقت إدارة نادي قطر الرياضي مع المحترف الجزائري يوسف بلايلي على فسخ العقد بالتراضي، وتمّت الإجراءات بعد مشاورات بين اللاعب والنادي. وتمنّت إدارة النادي كل التوفيق والنجاح للاعب في مشواره المقبل".

وكان بلايلي سجّل هدف الفوز الدراماتيكي للجزائر الأربعاء، على قطر (2-1) في الدقيقة 17 من الوقت المُحتَسب بدلاً من الضائع على استاد الثمامة، متابعاً ركلة جزاء صدّها منه الحارس.

وسرق بلايلي (29 عاماً) الأضواء في كأس العرب حيث تخوض الجزائر المنافسات منقوصة من عدد كبير من لاعبيها الأساسيين يتقدّمهم رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي المباراة الأخيرة ضد قطر، اُختيرَ بلايلي أفضل لاعب في المباراة، كما أنّه سجّل هدفاً في ربع النهائي من نحو أربعين متراً في مرمى المغرب.

وتخوض الجزائر المباراة النهائية لكأس العرب السبت، أمام تونس على استاد البيت.

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن حفيظ، والد ومدير أعمال اللاعب الذي كان عقده مع نادي قطر يمتد حتّى يونيو/حزيران المقبل، أنّه "يخطّط لنقل بلايلي إلى نادٍ أوروبي كبير قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا في 9 يناير/كانون الثاني المقبل".

بدوره، كتب بلايلي في حسابه على انستغرام "شكراً جزيلاً لنادي قطر القطري للحظات التي أمضيتها بجانبكم وشكر كبير للجماهير والإدارة. أصبحت الآن لاعباً حراً".

وكان بلايلي قريباً من وضع حدّ لمسيرته بعد ايقافه عام 2015 لمدّة عامين لتعاطيه مادة الكوكايين، ما أدّى إلى فسخ عقده مع نادي اتّحاد العاصمة الجزائري، وذلك بعد محاولات من محاميه لإثبات أنّ مخدّر الكوكايين وُضع في نرجيلته دون علمه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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