قال سلجوق بيرقدار المدير الفني لشركة "بايكار" التركية المصنعة لمسيرات "بيرقدار" الشهيرة إنه يشعر بالفخر بما حققه بصناعة المُسيرات وإنجازاتها.

ونشر بيرقدار تغريدة مساء الاثنين رد فيها على تصريحات لأستاذ الفيزياء في معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا ماكس تيجمارك، التي قال فيها: "نشعر بالخجل لأننا قدمنا التعليم لسلجوق بيرقدار".

وقال بيرقدار في التغريدة: "لم أسمع من قبل باسم الأستاذ الجامعي الذي قال في مقابلة خلال معارك تحرير إقليم قره باغ إنه يشعر بالعار لتقديم التعليم لسلجوق بيرقدار"، وأضاف: "أنت من يجب أن تخجل من الإبادة والمجازر التي ارتكبتموها، نحن استعدنا أرضنا وفخورون بما أنجزنا".

وفي شهر إبريل/نيسان من العام الماضي منح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وسام قره باغ لكل من المدير التقني لشركة "بيكار" التركية سلجوق بيرقدار، ووالده المدير العامّ للشركة، وذلك تقديراً لجهودهما.

وكانت أذربيجان اشترت الطائرات المُسيَّرة التي استخدمتها في حربها لتحرير قره باغ من شركة بيكار التركية، والتي كان لها الفضل الكبير في هزيمة أرمينيا وخضوعها لاتفاق وقف إطلاق النار وإعلان انسحابها من الأراضي المحتلة.