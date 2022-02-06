تمكّن منتخب السنغال لكرة القدم من تحقيق فوز تاريخي على نظيره المصري، بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين في ركلات الترجيح، ليُتوّج لأول مرة في تاريخه بلقب كأس أمم إفريقيا في المباراة النهائية ببطولة 2021.

والتقى المنتخبان مساء الأحد، في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون، في إطار الدور النهائي.

وبدأ المنتخب السنغالي اللقاء بضغط هجومي في الدقائق الأولى، ما أسفر عن ركلة جزاء في الدقيقة 4 بعد تدخل عنيف من لاعب المنتخب المصري محمد عبد المنعم على سيسه، وتصدى محمد أبوجبل ببراعة لركلة الجزاء التي سددها ساديو مانيه بقوة.

وهدد إسماعيلا سار مرمى منتخب مصر في الدقيقة 12 بعد استلام تمريرة على حدود منطقة الجزاء وسددها على مرمى الفراعنة، ولكن أمسك بها أبو جبل، وتحصل المنتخب المصري على ركلة حرة في الدقيقة 13 ولعبها صلاح داخل منطقة الجزاء، ولكن لم يحسن لاعبو الفراعنة التعامل معها.

ونجح منتخب مصر في التحكم في رتم المباراة بعد مرور 12 دقيقة من عمر المباراة، وبدأ في تنظيم خطوطه في محاولة لفتح ثغرات بدفاع السنغال والوصول إلى مرمى ميندي.

وشن اسماعيلا سار هجمة خطيرة في الدقيقة 18 على مرمى منتخب مصر من الجبهة اليسرى بعدما مر من أحمد فتوح، لكنها مرت بسلام على مرمى الفراعنة ووصلت إلى رمية تماس من الجهة اليمنى.

واستمرت محاولات أسود التيرانجا في تهديد مرمى الفراعنة في أكثر من كرة بخاصة من الجبهة اليسرى.

ولأول مرة في الدقيقة 28 هدد محمد صلاح مرمى السنغال بعدما استلم الكرة خارج منطقة الجزاء، وراوغ أكثر من لاعب في دفاع السنغال وسددها على المرمى ولكن أمسك بها ميندي.

واتسمت العشرة دقائق الأخيرة من الشوط الأول بـالتدخلات القوية من لاعبي المنتخبين، وهو ما دفع حكم اللقاء فيكتور جوميز إلى إشهار البطاقة الصفراء لحمدي فتحي، وكوليبالي، فيما صوب محمد صلاح كرة خطيرة في الدقائق الأخيرة تصدى لها حارس السنغال ببراعة.

الشوط الثاني

وفي الدقيقة 49 افتتح غانا غاي فرص الشوط الثاني بتسديدة من ركلة حرة مباشرة تعلو المرمى، وجرب حظه مرة أخرى بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن أبو جبل كان في المكان المناسب.

وزج الكادر الفني لمنتخب مصر بكل من مروان حمدي وتريزيجيه وزيزو في الدقيقة 58 للمباراة، ومع انتصاف الشوط الثاني بقي منتخب مصر صامداً أمام المد الهجومي لأسود التيرانجا.

ومع الدقيقة 75 أهدر مروان حمدي فرصة افتتاح النتيجة لصالح الفراعنة بعد ضربة رأس أخطأت المرمى.

وواصل منتخب السنغال الضغط على مرمى الفراعنة في الدقيقة 80 من خلال ركلة حرة مباشرة على حافة منطقة الجزاء سددها سيس فوق المرمى.

وتحصل المنتخب المصري على عدد من الأخطاء في نصف ملعب المنتخب السنغالي خلال الدقائق الأخيرة واحدة منها نفذها أحمد سيد زيزو طويلة ولكن الحظ عاند مروان مجدداً والذي كاد أن يسجل هدفاً قاتلاً في رأسية بمرمى السنغال في الدقيقة 90.

وبذلك انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بلا أهداف، لبحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقتاً بدلاً من الضائع، فيما تراجع المنتخبان دفاعياً خوفاً من تلقي هدف قاتل يصعب تعويضه.

أشواط إضافية

وفي رابع مباراة يصل فيها منتخب مصر للأشواط الإضافية خلال البطولة، واصل الفراعنة الضغط في الشوط الإضافي الأول من خلال تسديدة نفذها تريزيجيه من داخل منطقة الجزاء لكنها تهادت أمام مندي.

وجاء الرد السريع من ديانغ بضربة رأس تصدى لها أبو جبل، تلتها ضربة رأس جديدة من ديالو علت المرمى.

وانتهى الشوط الإضافي الأول بالتعادل دون أهداف.

وفي بداية الشوط الإضافي الثاني ظهرت خطورة مصر بوضوح من خلال الكرات الثابتة إلا أنّ دفاع السنغال أبعد الخطر.

وهاجم منتخب السنغال بصاروخية من ديانغ تصدى لها أبو جبل، ليرد مروان بقوة بتسديدة من داخل المنطقة لكن مندي ينقذ السنغال، لينتهي الشوط الإضافي الثاني وتتجه المباراة لركلات الترجيح .

ركلات الترجيح

بدأت ركلات الترجيح حيث سدد كوليبالي في مرمى أبو جبل ووضع السنغال في المقدمة، ليرد زيزو ويسدد بقوة ليمنح مصر التعادل.

وفي الركلة الثانية للسنغال هز ديالو شباك مصر رغم محاولة أبو جبل، وأهدر عبد المنعم فرصة التعادل لمصر في الركلة الثانية.

لكن أبو جبل تمكن من إعادة مصر للمباراة وتصدى للركلة الثالثة من سار، ويكملها مروان حمدي بالتسديد ويدرك التعادل 2-2.

لم يدم التعادل طويلاً حيث سدد ديانغ الركلة الرابعة للسنغال، بينما فشل مهند في إدراك التعادل بعدما تألق مندي بصد الكرة.

وفي الركلة الخامسة للسنغال عوض مانيه ما أضاعه في الوقت الأصلي وأهدى منتخب بلاده هدف الفوز بركلات الترجيح لتصبح النتيجة 4-2.