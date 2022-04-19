سياسة
2 دقيقة قراءة
سمكة سامة تتسبب في وفاة شخص في لبنان.. ما القصة؟
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية وفاة شخص وإصابة آخر بعد تناولهما نوعاً من الأسماك السامة المعروف باسم السمكة المنتفخة Puffer Fish، ونبهت إلى احتواء بحر لبنان على هذا النوع من السمك السام.
سمكة سامة تتسبب في وفاة شخص في لبنان.. ما القصة؟
وفاة شخص وإصابة آخر بعد تناولهما نوعا من الأسماك السامة / Getty Images
19 أبريل 2022

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الثلاثاء وفاة شخص وإصابة آخر بعد تناولهما نوعاً من الأسماك السامة.

وأبدت الوزارة، في بيان "شديد الأسف لوفاة شخص وإصابة آخر نتيجة تناول وجبة من السمك، تبين أنها من نوع السمكة المنتفخة Puffer Fish السامة".

ونبهت الوزارة إلى "احتواء بحر لبنان على هذا النوع من السمك السام".

ودعت الصيادين والمستهلكين إلى "التدقيق في أنواع السمك الذي يبيعونه أو يشترونه.. من المفضل أن يكون السمك مقسماً بحسب أنواعه المعروفة من العموم".

وأرفقت وزارة الصحة ببيانها صوراً لهذه السمكة السامة للتحذير منها.

ومنذ حوالي 15 عاماً بدأ هذا النوع من السمك السام يغزو سواحل لبنان الممتدة بطول 220 كيلومتراً على البحر المتوسط، حسب تقارير صحفية.

ووفق بيانات سابقة لوزارة الصحة، فإن أعراض التسمم تبدأ بالظهور بعد مرور 4 إلى 20 ساعة من تناول السمكة، وتختلف من شخص إلى آخر، حسب قوة مناعة الجسم، أو كمية السم الذي تناوله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us