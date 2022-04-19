أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الثلاثاء وفاة شخص وإصابة آخر بعد تناولهما نوعاً من الأسماك السامة.

وأبدت الوزارة، في بيان "شديد الأسف لوفاة شخص وإصابة آخر نتيجة تناول وجبة من السمك، تبين أنها من نوع السمكة المنتفخة Puffer Fish السامة".

ونبهت الوزارة إلى "احتواء بحر لبنان على هذا النوع من السمك السام".

ودعت الصيادين والمستهلكين إلى "التدقيق في أنواع السمك الذي يبيعونه أو يشترونه.. من المفضل أن يكون السمك مقسماً بحسب أنواعه المعروفة من العموم".

وأرفقت وزارة الصحة ببيانها صوراً لهذه السمكة السامة للتحذير منها.

ومنذ حوالي 15 عاماً بدأ هذا النوع من السمك السام يغزو سواحل لبنان الممتدة بطول 220 كيلومتراً على البحر المتوسط، حسب تقارير صحفية.

ووفق بيانات سابقة لوزارة الصحة، فإن أعراض التسمم تبدأ بالظهور بعد مرور 4 إلى 20 ساعة من تناول السمكة، وتختلف من شخص إلى آخر، حسب قوة مناعة الجسم، أو كمية السم الذي تناوله.