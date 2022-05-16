استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ووصل تبون إلى العاصمة أنقرة مساء الأحد في زيارة تدوم ثلاثة أيام لبحث التعاون الثنائي وقضايا ذات اهتمام مشترك. وجاءت الزيارة تلبية لدعوة رسمية من قبل الرئيس التركي.

وبدأت المراسم باستقبال أردوغان للرئيس الضيف عند البوابة الرئيسية للمجمع الرئاسي، تلاه عزف النشيد الوطني لكلا البلدين وإلقاء التحية على منصة الشرف، ومن ثم قدم كل زعيم وفد بلده للآخر.

وخلال مراسم الاستقبال الرسمية أطلقت المدفعية التركية 21 طلقة على شرف الضيف الجزائري.

وعقب التقاط الصور التذكارية توجه الزعيمان إلى داخل مبنى المجمع الرئاسي لبدء اجتماع ثنائي يتبعه آخر يضم وفدي البلدين.

ومن المنتظر أن يشارك أردوغان وتبون في حفل توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، ويعقدا بعده مؤتمراً صحفياً.

كما يقيم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء على شرف ضيفه تبون، يشارك فيها وزراء ومسؤولون من كلا البلدين.

وقبيل بدء مراسم الاستقبال الرسمي زار الرئيس الجزائري ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة.

ووضع تبون، إكليلاً من الزهور على الضريح، ووقف دقيقة صمت احتراماً لأتاتورك.

ودوّن تبون في دفتر الشرف في الضريح قائلاً: "على أعتاب مئوية تأسيس الجمهورية التركية وما تستحضره الذكرى من معانٍ لقيم النضال والتضحية والبناء والتشييد بقيادة الزعيم الخالد مصطفى كمال أتاتورك، أقف مترحماً في أرض تركيا وشاهداً مطمئناً على مواصلة المسيرة والنهج القويم بقيادةٍ حكيمة لأخي وصديقي الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأضاف: "أسأل الله العلي القدير مزيد التوفيق للرئيس أردوغان في قيادة تركيا حكومة وشعبا والدفع بها قدماً نحو الرفعة والسؤدد، حضارة قائمة عبر التاريخ ممتدة متجددة في الحاضر ومستشرفةً لمستقبل يصون أمجاد الشعوب والأمم في كنف السلام والطمأنينة".

وتجول تبون والوفد الجزائري في متحف الضريح برفقة نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.

علاقات قوية جداً

وخلال لقائه مساء الأحد مع ممثلين عن الجالية الجزائرية في تركيا، قال تبون إن "علاقة بلاده وتركيا "قوية جداً"، معرباً عن الاستعداد لتطويرها إلى "أعلى مستوى".

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية شدد تبون على "أهمية العلاقات بين البلدين، على جميع الأصعدة لا سيّما الاقتصادية والسياسية والتاريخية".

وأوضح أن زيارته تركيا كانت "ضرورية خاصة وأن العلاقات الثنائية عرفت تطوراً ملحوظاً خلال العاميْن الأخيريْن".

وذكر أن "الاستثمارات التركية في الجزائر تعد في المرتبة الأولى بين الدول التي تستثمر بها تركيا إذ بلغت أكثر من 4 مليارات دولار، وإن حجم المبادلات التجارية بين البلدين يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار سنوياً".