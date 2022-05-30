سياسة
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لافروف ينفي تكهنات حول مرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. ما الحكاية؟
نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأحد التكهنات بأن الرئيس فلاديمير بوتين مريض، قائلاً إنه لا توجد أي إشارات تدل على إصابته بأي مرض.
لافروف ينفي تكهنات حول مرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. ما الحكاية؟
لافرورف: لا أعتقد أن الأشخاص العقلاء يمكن أن يروا في هذا الشخص علامات مرض أو اعتلال / AP
30 مايو 2022

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأحد التكهنات بأن الرئيس فلاديمير بوتين مريض، قائلاً إنه لا توجد أي إشارات تدل على إصابته بأي مرض.

وتُعدّ صحة بوتين وحياته الخاصة من المواضيع المهمة في روسيا التي لا يُتطرق إليها في الأماكن العامة.

ورداً على سؤال بهذا الشأن من محطة "TV1" الفرنسية قال لافروف: "لا أعتقد أن الأشخاص العقلاء يمكن أن يروا في هذا الشخص علامات مرض أو اعتلال".

وأشار لافروف إلى أن بوتين الذي سيبلغ السبعين في أكتوبر/تشرين الأول يظهر بشكل علني "بشكل يومي".

وقال لافروف في تعليقات نشرتها وزارة الخارجية الروسية: "تُمْكنكم مشاهدته على الشاشات وقراءة خطاباته و الاستماع إليها"، مضيفاً: "أترك الأمر لضمير هؤلاء الذين ينشرون هذه الشائعات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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