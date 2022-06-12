تعدّ حديقة النباتات الطبية في منطقة "زيتون بورنو"، وسط مدينة إسطنبول التركية، مقصداً للراغبين في الحصول على العلاج بالطرق الطبيعية.

وتضم الحديقة أكثر من 700 نوع من النباتات على مساحة 14 ألف متر مربع، وتعد الأولى والوحيدة من نوعها في تركيا.

وتتيح الحديقة الفرصة لرؤية ودراسة المئات من أنواع النباتات والأعشاب الطبية التي تنمو في ظروف طبيعية مثل نبات القنفذية (الإكناسيا) ونبات العطر، وعشبة الناردين (حشيشة الهر)، واللافندر (الخزامي)، والتعريف بهذه النباتات الطبية والمحافظة على تنوعها.

وتبهر الحديقة الزوار بألوانها الكثيرة الزاهية وتتيح لهم فرصة التعرف على النظام البيئي ومعرفة أن الشفاء موجود في الطبيعة.

كما تتكون الحديقة من عدة أقسام يحتوي كل قسم منها على مجموعة من النباتات، وقد جرت تهيئة الظروف الطبيعية اللازمة لنمو النباتات في الحديقة.

كما تضم الحديقة محميات زراعية بها أكثر من 90 نوعاً من النباتات التي تنمو في المناخ الحار والمعتدل، جرى إحضارها من بعض مناطق تركيا ومن الخارج.

ويمكن للزوار الحصول على معلومات مفصلة عن كل أنواع النباتات من خلال بطاقات التعريف الموجودة إلى جانب كل نوع، أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع (QR code) بهواتفهم المحمولة.

وتضم الحديقة معملاً لصنع العديد من المنتجات من النباتات الطبية بالإضافة إلى معشبة وبنك للبذور وغرفة للتجفيف لحفظ ودراسة بعض أنواع النباتات الطبية، بعد الحصاد.

وعقب الحصاد الذي يجري في أوقات مختلفة وفقاً لنوع النبات يجري تجفيفه في غرفة التجفيف، كما يجري تغليف البذور وحفظها في بنك البذور بهدف المحافظة على استمراريتها.

وتُحفظ عينات من النباتات المجففة في المعشبة لإتاحة الفرصة للزوار لرؤية أنواع النباتات التي يريدونها دون انتظار موسمها.

وفي معامل الحديقة يجري تقديم دورات تدريبية وإقامة ورش عمل، لتعليم المتدربين كيفية استخراج الكريم والمرهم والصابون والكولونيا والزيوت العطرية ومستلزمات التنظيف من مختلف أنواع النباتات.

وتُستغل مخلفات النباتات في صنع السماد الطبيعي الذي يستخدم في الحديقة لتجنب استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية.

وتُسقى النباتات في الحديقة بطريقتي الرش والتنقيط.

من جانبها، قالت المهندسة الزراعية المسؤولة عن حديقة النباتات الطبية مروة زنغين تنماز، إنهم يزرعون أكثر من 700 نوع من النباتات الطبية منها أنواع استوائية وشبه استوائية داخل محميات زراعية، في الحديقة المقامة على مساحة 14 ألف متر مربع.

وأضافت تنماز، أنهم يصنفون أنواع النباتات التي يحضرونها من تركيا ومن الخارج بالطرق التقليدية والطرق الحديثة ويتأكدون من سلامتها وخلوها من الأمراض، بعد ذلك يبدؤون في إنتاجها بعد تهيئة الظروف الملائمة.

كما ذكرت تنماز، أنهم يزرعون 93 نوعاً من نباتات المناخ الحار والمعتدل في المحميات الزراعية الموجودة بالحديقة، مشيرة إلى أن بعض الأنواع عبارة عن أشجار.

وتابعت أنهم يقومون بعرض عملية إنتاج بعض المنتجات من النباتات في معمل الحديقة أمام الزوار "الذين يمكنهم زيارة الحديقة طوال أيام الأسبوع".

وأشارت تنماز، إلى أنهم يُعلمون الطلاب القادمين للتدريب كيفية إنتاج الكريمات والزيوت العطرية من النباتات الطبية بالإضافة إلى إعطاء معلومات عن أفضل الطرق للحصاد.