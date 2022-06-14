سياسة
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بايدن يزور السعودية 15 و16 يوليو القادم ويلتقي الملك وولي العهد
أعلن الديوان الملكي السعودي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور المملكة في 15 و16 يوليو القادم.
بايدن يزور السعودية 15 و16 يوليو القادم ويلتقي الملك وولي العهد
بايدن يزور السعودية 15 و16 يوليو القادم ويلتقي الملك وولي العهد / وكالة الأنباء السعودية (واس)
14 يونيو 2022

أعلن الديوان الملكي السعودي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيزور المملكة في 15 و16 يوليو القادم.

وأكد الديوان الملكي أن بايدن سيزور المملكة ويلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وفي البيان قال الديوان الملكي السعودي: "بدعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم فخامة الرئيس جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يومَي 16 و17 ذي الحجة 1443 هجرياً، الموافقين 15 و 16 يوليو 2022".

وأوضح البيان أن بايدن سيلتقي خلال الزيارة "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم".

وتابع الديوان: "كما يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني حضور فخامته قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ودولة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، في يوم 17 ذي الحجة 1443هجرياً، الموافق 16 يوليو 2022".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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