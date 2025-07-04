سوريا الجديدة
1 دقيقة قراءة
طلب قضائي فرنسي بعدم إسقاط مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد
طالبت النيابة العامة في محكمة النقض الفرنسية، اليوم الجمعة، بالإبقاء على مذكرة التوقيف الصادرة عام 2023 بحق رئيس النظام السوري المنهار بشار الأسد، على خلفية تهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
طلب قضائي فرنسي بعدم إسقاط مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد
محكمة النقض في باريس / AFP Archive
4 يوليو 2025

وخلال جلسة خُصصت لمناقشة مسألة "الحصانة الشخصية" التي يتمتع بها رؤساء الدول، دعا المدعي العام ريمي هيتز إلى استمرار سريان المذكرة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

ومن المنتظر أن تُصدر المحكمة قرارها بشأن هذا الطلب في جلسة مقررة يوم 25 يوليو/تموز الجاري.

كانت محكمة الاستئناف في باريس قد صدَّقت في يونيو/حزيران 2024 على مذكرة توقيف بحق الأسد، بعد فتح محكمة فرنسية في باريس تحقيقاً عام 2021 بشأن الهجمات الكيميائية التي نُفذت في سوريا عام 2013، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 مدني في منطقة الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق.

واستخدم نظام البعث المنهار الأسلحة الكيميائية في 21 أغسطس/آب 2013 في منطقة الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1400 مدني.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us