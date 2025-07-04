واجتاح الحريق الأراضي العشبية بعد اندلاعه الأربعاء، في جنوب شرق مقاطعة سان لويس أوبيسبو. وسرعان ما امتد ليغطي أكثر من 142 كيلومتراً مربعاً، ولم يُسيطر عليه سوى بنسبة 5%.

وأصدرت السلطات المحلية أوامر وتحذيرات بإخلاء المناطق الصغيرة القريبة من الطريق السريع "166" مع تحرك ألسنة اللهب عبر التضاريس الجبلية باتجاه نصب "كاريزو بلين"، على بعد نحو 72 كيلومتراً شرق سانتا ماريا.

وقال عالم الأرصاد الجوية ريان كيتيل، إن الرياح الصيفية التي تزداد عادة مع غروب الشمس تسببت في تحرّك الحريق.

وأوضح كيتيل:"الرياح خفيفة جداً خلال النهار، لكنها تزداد بشكل كبير في فترة ما بعد الظهر والمساء".

وأشار إلى أن ارتفاع سرعة هبوب الرياح قد تشكل تحديات جديدة لرجال الإطفاء الذين يعملون في درجة حرارة 35 درجة مئوية.