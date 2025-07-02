جاء ذلك خلال لقائه وفداً من حماس برئاسة رئيس مجلس شورى الحركة محمد إسماعيل درويش، في العاصمة أنقرة، حسب مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وخلال اللقاء جرت مناقشة الوضع الإنساني في غزة، والتطورات الأخيرة لمفاوضات وقف إطلاق النار.

وشدد فيدان على أن أولوية تركيا هي وقف الإبادة في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أنه لن يُسمَح للتوترات الأخيرة في المنطقة أن تُنسي الإبادة التي تشهدها غزة.

وأكد فيدان أن فلسطين كلٌّ واحدٌ؛ بغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأوضح أن تركيا ستواصل الدعم والدفاع بقوة عن القضية الفلسطينية، حتى تنال فلسطين حريتها.