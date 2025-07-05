الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
شكوى في باريس ضد إسرائيليين فرنسيين وكيانات فرنسية بتهمة التورط في الاستيطان بالضفة الغربية
قدّمت جمعية "محامون من أجل العدالة في الشرق الأوسط" الجمعة، شكوى قضائية في باريس ضد إسرائيليين يحملون الجنسية الفرنسية وكيانات فرنسية، بشبهة التورط في جريمة الاستيطان أو التواطؤ في ارتكابها.
شكوى في باريس ضد إسرائيليين فرنسيين وكيانات فرنسية بتهمة التورط في الاستيطان بالضفة الغربية
جانب من عنف المستوطنين في بلدة سنجل في الضفة الغربية المحتلة / AP
5 يوليو 2025

وأوضحت رئيسة الجمعية، المحامية دومينيك كوشين، لوكالة الأنباء الفرنسية أن الشكوى قُدمت يوم الخميس ضد مجهول، مشيرة إلى أن الجمعية تأسست عام 2002 برئاسة مشتركة مع المحامية الراحلة والمدافعة المعروفة عن حقوق الإنسان، جيزيل حليمي.

ووفق بيان صادر عن الجمعية، فإن الشكوى تستهدف إسرائيليين فرنسيين يقيمون في "مستوطنات غير شرعية"، أو ممن انضموا إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي "المتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الضفة الغربية بحق المدنيين الفلسطينيين".

وأضاف البيان أن الفلسطينيين "يُطردون قسراً" من جيش الاحتلال، ويُنقلون من أراضيهم "لصالح توسع غير قانوني للمستوطنات".

كما تشمل الشكوى كيانات فرنسية، من بينها جمعيات تُتهم بتجنيد أشخاص داخل فرنسا يرغبون في الهجرة إلى إسرائيل للإقامة في "مستوطنات غير قانونية".

وكانت إسرائيل أعلنت في أواخر مايو/أيار عن خطة توسعية كبيرة للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، تشمل إنشاء 22 مستوطنة جديدة.

وتُدين الأمم المتحدة بشكل مستمر هذا النشاط الاستيطاني، باعتباره غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويعد من العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى حل دائم يقوم على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.

وبلغ عدد البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية 214 في نهاية عام 2024، منها 66 أقيمت خلال الحرب (الإبادة في غزة بدأت في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023)، وفي أول عامين من ولاية الحكومة ازداد عددها في المنطقة بنسبة تقارب 300% مقارنةً بالعامين السابقين حسب قناة 12 العبرية.

وأدى تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، إلى استشهاد 989 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.




مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us