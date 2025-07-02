تركيا
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الخارجية التركية: إعادة انتخاب أنقرة لعضوية المجلس التنفيذي للجنة علوم المحيطات في اليونسكو
أُعيد انتخاب تركيا لعضوية المجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات (IOC) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك خلال الاجتماع العام الثالث والثلاثين للجنة الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس.
الخارجية التركية: إعادة انتخاب أنقرة لعضوية المجلس التنفيذي للجنة علوم المحيطات في اليونسكو
وزارة الخارجية التركية / TRT Arabi
2 يوليو 2025

وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان، اليوم الأربعاء، أن إعادة انتخاب تركيا لفترة جديدة تمتد لعامين، يعكس الدور الفاعل الذي تؤديه أنقرة في الجهود الدولية لتعزيز المعرفة البحرية والتصدي للتحديات البيئية.

وأشار البيان إلى أن تركيا ستواصل دعمها لتحقيق أهداف اللجنة، عبر تطوير أنظمة الإنذار المبكر المرتبطة بالمحيطات، وتعزيز الخدمات البيئية البحرية المستدامة، ودعم الجهود الدولية لمكافحة تغيّر المناخ ورفع مستوى المعرفة العالمية في مجال علوم المحيطات.

وتأسست اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات (IOC عام 1960، بوصفها الهيئة المتخصصة في تنسيق التعاون الدولي في مجال علوم المحيطات وإدارة السواحل والأنظمة البيئية البحرية، عبر مقاربات علمية شاملة ومستدامة.

مصدر:TRT ARABI
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