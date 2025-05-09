ورأى قورتولموش في منشور على حسابه بمنصة إكس، الجمعة، بشأن تقرير الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي 2023-2024 حول تركيا، أن التقرير يعكس الأحكام المسبقة الراسخة والتحيزات السياسية تجاه تركيا.

وقال: "هذا التقرير مليء بالاتهامات المجحفة حول مؤسساتنا وسياساتنا الخارجية وأدائنا الديمقراطي، وبعيد كل البعد عن المساهمة في حوار بنَّاء ورؤية المستقبل المشترك، إذ تتطلب العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي نهجاً متسقاً يرتكز على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة".

وأضاف: "في 9 مايو/أيار، يوم أوروبا، نتوقع من أوروبا أن تلتزم القيم التي تمثّلها، ونحن نولي أهمية للكفاح المشترك ضد التمييز المتزايد، وكراهية الأجانب، ومعاداة الإسلام، والمعايير المزدوجة في القارة الأوروبية".

وأكد أن البرلمان التركي ينتظر من البرلمان الأوروبي أن يتحرك وفق منظور مسؤول وواقعي، وأن يفتح المجال للحوار، وخطوات التعاون التي من شأنها أن تقدم مساهمة إيجابية في علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي.

والأربعاء، قالت وزارة الخارجية التركية إن التقرير الذي اعتمدته الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي بشأن تركيا، يحتوي على ادعاءات غير صحيحة ومتحيزة وغير واقعية.