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الجيش اللبناني: إغلاق 6 معابر حدودية "غير شرعية" مع سوريا
أعلن الجيش اللبناني إغلاق 6 معابر غير شرعية على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، ضمن مكافحة أعمال التسلل والتهريب بين البلدين.
الجيش اللبناني: إغلاق 6 معابر حدودية "غير شرعية" مع سوريا
الحدود اللبنانية-السورية / Reuters
24 مارس 2025

وقال الجيش في بيان مساء الأحد: "ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش 6 معابر غير شرعية في مناطق مشاريع القاع، وحوش السيد علي وقبش–الهرمل".

وتتسم الحدود اللبنانية-السورية بتداخلها الجغرافي على طول نحو 375 كلم، إذ تتكون من جبال وأودية وسهول من دون علامات أو إشارات تدل على الحد الفاصل بين البلدين.

جدير بالذكر أن الإدارة السورية الجديدة تسعى إلى ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وتعزيز قبضتها على الحدود مع دول الجوار ومنها لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وفلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

مصدر:TRT Arabi
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