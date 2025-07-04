الحرب على غزة
3 دقيقة قراءة
حماس تسلّم ردّاً "إيجابياً" على المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الجمعة، أنها قدّمت ردًا وصفته بـ"الإيجابي" إلى الوسطاء المعنيين، بخصوص المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
حماس تسلّم ردّاً "إيجابياً" على المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة
خل±فت هذه الحرب نحو 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود / Reuters
4 يوليو 2025

وقالت الحركة في بيان إنها أنهت مشاوراتها الداخلية، إضافة إلى مشاورات مع الفصائل والقوى الفلسطينية، بشأن المقترح الذي طرحه الوسطاء، والمتعلق بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ قرابة تسعة أشهر.

وأوضحت حماس أنها سلّمت ردّها إلى الوسطاء، مشيرة إلى أن الموقف الذي قدّمته اتّسم بالإيجابية، لكنها لم تكشف عن تفاصيله أو مضمونه.

وأكدت الحركة في بيانها أنها "جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات، تتناول آلية تنفيذ المقترح المطروح".

وجاء إعلان حماس بعد ساعات من تصريحات أدلى بها مسؤول سياسي إسرائيلي لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أفاد فيها بأن تل أبيب "لم تتلق بعد ردًا رسميًا من الحركة"، دون أن تذكر الصحيفة اسم المسؤول.

إلا أن المسؤول نفسه أشار إلى وجود تقديرات لدى المؤسسة السياسية والأمنية في إسرائيل تُرجّح أن يكون الرد إيجابياً، لكنه مشروط بتعديلات على بعض بنود المقترح.

ورغم عدم صدور تفاصيل رسمية عن المقترح، فإن وسائل إعلام عبرية وأمريكية أفادت بأن أبرز بنوده تشمل إفراج حماس عن نحو 10 أسرى إسرائيليين أحياء، إضافة إلى تسليم جثامين 18 آخرين، وذلك عبر خمس مراحل، خلال فترة وقف إطلاق نار تمتد إلى 60 يوماً.

وفي المقابل، يشمل المقترح إفراج إسرائيل عن أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين، وانسحاباً تدريجياً لقواتها من مناطق داخل قطاع غزة، وهو بند يُتوقّع أن يُثير خلافًاً مع الحكومة الإسرائيلية، التي تشترط نزع سلاح حماس وإبعاد قياداتها إلى خارج القطاع.

وتقدّر تل أبيب عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة بنحو 50 أسيرًا، بينهم 20 على الأقل ما يزالون على قيد الحياة، في حين تُواصل احتجاز أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني في سجونها، يعانون أوضاعًا إنسانية بالغة القسوة، تشمل التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، الذي تسبب بوفاة عدد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة "12" العبرية عن مصدر إسرائيلي مطّلع، لم تسمّه، أنه "في حال موافقة حماس على المقترح، فمن المتوقع أن تتوجّه بعثة إسرائيلية إلى العاصمة القطرية الدوحة، لاستكمال الترتيبات ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق"، متوقعًا ألا تستغرق هذه الإجراءات أكثر من يوم ونصف.

وفي تطور متصل، يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسفر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث من المقرّر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن ترمب قد يعلن التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال لقائه بنتنياهو، المقرّر يوم الاثنين المقبل، وفق ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين لم تذكر أسماءهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة الإسرائيلية، إلى جانب عائلات الأسرى، وجّهت انتقادات متكررة لنتنياهو، متّهمة إياه بإطالة أمد الحرب استجابة لضغوط الجناح اليميني الأكثر تطرّفًا في حكومته، خدمةً لمصالحه السياسية والشخصية، وعلى رأسها البقاء في السلطة.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل ارتكاب مجازر دموية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بدعم أمريكي واسع، وسط تجاهل صارخ لنداءات المجتمع الدولي، وخرق متكرّر لأوامر محكمة العدل الدولية التي طالبت بوقف الحرب وحماية المدنيين.

وقد أسفرت هذه الحرب حتى الآن عن استشهاد أكثر من 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض، ومئات آلاف المهجّرين، بينما يواجه القطاع مجاعة كارثية أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us