في العاصمة الإسبانية مدريد، ودّع لوكاس فاسكيز ناديه ريال مدريد بعد انتهاء عقده، لينهي بذلك رحلة طويلة مع الفريق الأول خاض خلالها 402 من المباريات، سجّل خلالها 38 هدفاً، وصنع 73، وحصد 23 بطولة، ليصبح سادس أكثر اللاعبين تتويجاً في تاريخ النادي الملكي.

وخلال حفل وداع نظمه النادي، قال فاسكيز (34 عاماً) بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز وزميليه كيليان مبابي وأندري لونين:

"هذا أحد أهم أيام حياتي.. شكراً للجماهير التي جعلتني أشعر كأنني في بيتي، كنت سعيداً ومقدَّراً ومحبوباً".

وأضاف: "أشكر والديّ على التضحيات، وشقيقي ماتيو الذي علمني حب كرة القدم. لقد حققت حلمي وسأظل دوماً ابن ريال مدريد".

من جهة أخرى، في مشهد مغاير ولكنه يحمل زخماً تاريخياً، أعلن نادي أرسنال الإنجليزي إتمام أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم النسائية بتعاقده مع المهاجمة الكندية أوليفيا سميث قادمة من ليفربول مقابل مليون جنيه إسترليني (1.34 مليون دولار).

أوليفيا (20 عاماً) التي أصبحت محترفة عام 2023، وقّعت عقداً لأربع سنوات مع "الغانرز"، متخطية الرقم القياسي السابق المسجَّل باسم المدافعة الأمريكية نعومي جيرما (900 ألف جنيه إسترليني).

وعلى المستوى الدولي، تعد سميث أصغر لاعبة في تاريخ المنتخب الكندي، إذ خاضت أول مباراة دولية لها بعمر 15 سنة في 2019. شاركت حتى الآن في 18 مباراة دولية سجّلت خلالها 4 أهداف، وشاركت في كأس العالم 2023 وكأس الكونكاكاف الذهبية 2024، إذ نالت جائزة أفضل لاعبة شابة.

بهذه الصفقة، يواصل أرسنال تعزيز صفوفه في كرة القدم النسائية، بينما يطوي ريال مدريد صفحة لاعب مخضرم من أبناء أكاديميته الذين تركوا بصمة كبيرة في تاريخ النادي.