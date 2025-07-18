أخبار العالم
2 دقيقة قراءة
وداع أسطورة وصفقة تاريخية.. فاسكيز يرحل وأوليفيا سميث تصنع الحدث
شهد عالم كرة القدم، الخميس، لحظتين فارقتين على مسارين مختلفين: وداع لوكاس فاسكيز لريال مدريد بعد مسيرة حافلة امتدت 10 سنوات، وتسجيل أرسنال الإنجليزي صفقة تاريخية في كرة القدم النسائية بالتعاقد مع الكندية أوليفيا سميث.
وداع أسطورة وصفقة تاريخية.. فاسكيز يرحل وأوليفيا سميث تصنع الحدث
وداع أسطورة وصفقة تاريخية.. فاسكيز يرحل وأوليفيا سميث تصنع الحدث / AA
18 يوليو 2025

في العاصمة الإسبانية مدريد، ودّع لوكاس فاسكيز ناديه ريال مدريد بعد انتهاء عقده، لينهي بذلك رحلة طويلة مع الفريق الأول خاض خلالها 402 من المباريات، سجّل خلالها 38 هدفاً، وصنع 73، وحصد 23 بطولة، ليصبح سادس أكثر اللاعبين تتويجاً في تاريخ النادي الملكي.

وخلال حفل وداع نظمه النادي، قال فاسكيز (34 عاماً) بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز وزميليه كيليان مبابي وأندري لونين:
"هذا أحد أهم أيام حياتي.. شكراً للجماهير التي جعلتني أشعر كأنني في بيتي، كنت سعيداً ومقدَّراً ومحبوباً".
وأضاف: "أشكر والديّ على التضحيات، وشقيقي ماتيو الذي علمني حب كرة القدم. لقد حققت حلمي وسأظل دوماً ابن ريال مدريد".

من جهة أخرى، في مشهد مغاير ولكنه يحمل زخماً تاريخياً، أعلن نادي أرسنال الإنجليزي إتمام أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم النسائية بتعاقده مع المهاجمة الكندية أوليفيا سميث قادمة من ليفربول مقابل مليون جنيه إسترليني (1.34 مليون دولار).

أوليفيا (20 عاماً) التي أصبحت محترفة عام 2023، وقّعت عقداً لأربع سنوات مع "الغانرز"، متخطية الرقم القياسي السابق المسجَّل باسم المدافعة الأمريكية نعومي جيرما (900 ألف جنيه إسترليني).

وعلى المستوى الدولي، تعد سميث أصغر لاعبة في تاريخ المنتخب الكندي، إذ خاضت أول مباراة دولية لها بعمر 15 سنة في 2019. شاركت حتى الآن في 18 مباراة دولية سجّلت خلالها 4 أهداف، وشاركت في كأس العالم 2023 وكأس الكونكاكاف الذهبية 2024، إذ نالت جائزة أفضل لاعبة شابة.

بهذه الصفقة، يواصل أرسنال تعزيز صفوفه في كرة القدم النسائية، بينما يطوي ريال مدريد صفحة لاعب مخضرم من أبناء أكاديميته الذين تركوا بصمة كبيرة في تاريخ النادي.

مصدر:AA
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us