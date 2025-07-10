وحصدت المنتجة عايدة كاوكوفيتش جائزة فئة المدونة/الفيديو (Blog/Vlog) عن تقريرها بعنوان "رمضان في بوتوتشاري: بين الأمس واليوم"، بينما نال المنتج حارس دومازت جائزة أفضل تقرير تلفزيوني عن عمله "354 يوماً من سريبرينيتسا".

وتُعد هذه الجوائز تكريماً لاحترافية صحفيي TRT البلقان وتفانيهم في نقل القصص الإنسانية التي تُجسد مصائر الناس، والتي لا تزال، بعد مرور نحو ثلاثة عقود على الإبادة الجماعية، تذكّر العالم بأهمية الحقيقة والذاكرة.

وتُمنح جائزة "نينو تشاتيتش" من قِبل جمعية "بيتي نوفينار" (أن تكون صحفياً)، وتحمل اسم الصحفي نهاد نينو تشاتيتش، الذي أطلق عبر الراديو صرخته الأخيرة إلى العالم في 10 يوليو/تموز 1995، ليكشف عن الجريمة التي كانت تُرتكب آنذاك في سريبرينيتسا.

ولا يزال رفاته مجهول المصير حتى اليوم، لكن إرثه المهني يستمر في إلهام أجيال من الصحفيين الذين يواصلون نضاله من أجل الحقيقة.

وتمنح الجمعية الجائزة منذ عام 2019، تكريماً لتشاتيتش وزملائه من صحفيي سريبرينيتسا، وتشجيعاً للجيل الجديد على التحقيق والإبلاغ عن الحقيقة ونقلها وحمايتها من النسيان.