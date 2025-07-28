وحضرت المغنية والمسرحية الشهيرة فيروز برفقة ابنتها ريما لوداع ابنها الراحل زياد في كنيسة "رقاد السيدة" حيث تقام مراسم الدفن في منطقة بكفيا.

وخرجت فيروز من الكنيسة بعد إلقاء النظرة الأخيرة على نجلها زياد، وقد كانت بجانبها ابنتها ريما وعقيلة رئيس الجمهورية، نعمت عون.

وتوجهت بعدها إلى صالون الكنيسة لتقبل التعازي، إذ يعد هذا الظهور الأول لفيروز منذ سبتمبر/أيلول 2020، حين التقت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زارها في منزلها في منطقة الرابية شمالي بيروت.

ونشرت الفنانة اللبنانية حينها صوراً جمعتها بالرئيس الفرنسي، الذي منحها وسام جوقة الشرف، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن لفيروز 4 أبناء: ليال وزياد وهلي وريما، وقد فقدت ابنتها ليال وهي في صباها.

وتوفي زياد الرحباني السبت الماضي عن عمر يناهز 69 عاماً، تاركاً وراءه مسيرة فنية، حملت بصمته "العميقة" في الموسيقى والمسرح، بحسب ما أكد الفنان غسان الرحباني (ابن عمّه).