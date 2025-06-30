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إصابة عنصرَي أمن في هجوم بمقذوفات "مجهولة المصدر" على مطار كركوك شمالي العراق
أُصيب عنصرا أمن بجروح طفيفة مساء الاثنين، إثر سقوط ثلاث مقذوفات "مجهولة المصدر" على الجانب العسكري من مطار كركوك شمالي العراق، فيما لم تتبنّ أيّ جهة إطلاق الصواريخ.
إصابة عنصرَي أمن في هجوم بمقذوفات "مجهولة المصدر" على مطار كركوك شمالي العراق
آثار سقوط صاروخ على الجانب العسكري من مطار كركوك شمالي العراق / AA
30 يونيو 2025

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمني، أن صاروخين من نوع كاتيوشا محليَّي الصنع سقطا في الجانب العسكري من مطار كركوك، وأدّى انفجار أحدهما إلى إصابة عنصرين أمنيين بجروح طفيفة فيما لم ينفجر الثاني.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه حسب الوكالة، أنّ "صاروخاً ثالثاً سقط على منزل في حيّ العروبة" في مدينة كركوك من دون أن يسفر عن خسائر بشرية.

بدورها، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن إدارة مطار كركوك، قولها إن تلك المقذوفات "سببت حريقاً في الحشائش القريبة من البوابة القريبة من الجانب العسكري، حيث أخمد الحريق أبطال قسم الإطفاء التابع لمطار كركوك الدولي".

وأشارت إلى أن "قيادة عمليات كركوك استجابت سريعاً وانتشرت في محيط المطار، ولا يوجد أي تهديد، ولن يؤثر الحادث في جدول الرحلات".

ولم تتبنّ أيّ جهة تلك الهجمات، فيما أعلنت الحكومة العراقية فتح تحقيق لجلاء ملابسات هذا القصف.

مصدر:TRT Arabi
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