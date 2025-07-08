وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان رسمي بأن المصابين نُقلوا إلى المستشفى القبطي لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن حالتهم الصحية تحت السيطرة.

ولاحقاً، قال متحدث وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، في تصريحات لإعلام محلي، إن الحصيلة الأولية لحريق سنترال رمسيس بلغت 22 مصاباً، نُقلوا إلى مستشفيات القطامية والمنيرة والدمرداش بالعاصمة القاهرة، وكان معظم الإصابات نتيجة اختناق وحروق سطحية من الدرجة الأولى، وجميع الحالات مستقرة.

وباشرت فرق الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة أعمال التبريد داخل المبنى عقب السيطرة على الحريق، بهدف الحيلولة دون تجدد النيران، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء المصرية.

من جهتها، أوضحت الشركة المصرية للاتصالات أن الحريق جرى التعامل معه فور اندلاعه بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية، وجرى فصل التيار الكهربائي عن المبنى بشكل كامل لضمان سلامة العاملين والحد من انتشار النيران، مما تسبب في تعطل مؤقت لبعض خدمات الاتصالات.

وأكدت الشركة أن فرقها الفنية بدأت حصر الخدمات المتضررة تمهيداً لتعويض المستخدمين، وأن العمل جارٍ لإعادة الخدمات إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.

في سياق متصل، طمأنت مدينة الإنتاج الإعلامي المتابعين بأن البث الهوائي لبرامج التوك شو والبث المباشر في القنوات الفضائية لم يتأثر، موضحة أن الأثر اقتصر على خدمات الإنترنت والهاتف الأرضي والمحمول، مما انعكس على تواصل فرق الإعداد مع الضيوف والمصادر.

كما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعطل مؤقت في نظام حجز التذاكر على مستوى الجمهورية، بسبب أعطال مفاجئة في شبكة الإنترنت ناتجة عن الحريق.

وأعلنت محافظة الجيزة عن تعطل الخط الساخن المخصص لخدمات الإسعاف، داعية المواطنين إلى استخدام أرقام بديلة إلى حين استعادة الخدمة بشكل كامل.